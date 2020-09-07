ابلاغ اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی برای تجهیزات کلاسی مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های این سازمان برای ارتقای وضعیت فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بیش از ۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به تجهیزات کلاسی مدارس مناطق محروم در نظر گرفته شده است و به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: این استان‌ها شامل استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و هرمزگان می‌شود.

رخشانی‌مهر با اشاره به اینکه سازمان نوسازی مدارس با توجه به مسئولیت های خود در زمینه تجهیزات کلاسی و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی اقدام می‌کند، گفت: تهیه تبلت و ابزارهایی این چنینی به عنوان تجهیزات هوشمندسازی بر عهده معاونت پشتیبانی وزارت متبوع است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: قرار بر این است تا پروژه‌های در نظر گرفته شده برای سال تحصیلی جدید به طور متمرکز و با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان مربوطه به طور مجازی به بهره‌برداری برسد که البته به دلیل مشغله‌های کاری و شرایط خاص کشور در پی شیوع کرونا این افتتاح رسمی به تعویق افتاده است اما فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آماده و پذیرای دانش‌آموزان هستند.

وی اظهار کرد: در ۶ ماهه اول سال یک هزار و ۶۳۰ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در قالب ۸ هزار و ۵۱ کلاس درس و هزار و ۴۲۳ مدرسه، ۸۴ پروژه ورزشی و ۱۲۴ پروژه تربیتی آماده تحویل و بهره‌برداری است همچنین هزار و ۲۶۸ پروژه شامل ۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس هم تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.