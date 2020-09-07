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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۲۵

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد

ابلاغ اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی برای تجهیزات کلاسی مناطق محروم

ابلاغ اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی برای تجهیزات کلاسی مناطق محروم

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از ابلاغ اعتباری ۵۵ میلیارد تومانی برای تجهیزات کلاس‌های درس مناطق محروم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های این سازمان برای ارتقای وضعیت فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بیش از ۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به تجهیزات کلاسی مدارس مناطق محروم در نظر گرفته شده است و به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: این استان‌ها شامل استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و هرمزگان می‌شود.

رخشانی‌مهر با اشاره به اینکه سازمان نوسازی مدارس با توجه به مسئولیت های خود در زمینه تجهیزات کلاسی و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی اقدام می‌کند، گفت: تهیه تبلت و ابزارهایی این چنینی به عنوان تجهیزات هوشمندسازی بر عهده معاونت پشتیبانی وزارت متبوع است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: قرار بر این است تا پروژه‌های در نظر گرفته شده برای سال تحصیلی جدید به طور متمرکز و با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان مربوطه به طور مجازی به بهره‌برداری برسد که البته به دلیل مشغله‌های کاری و شرایط خاص کشور در پی شیوع کرونا این افتتاح رسمی به تعویق افتاده است اما فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی آماده و پذیرای دانش‌آموزان هستند.

وی اظهار کرد: در ۶ ماهه اول سال یک هزار و ۶۳۰ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در قالب ۸ هزار و ۵۱ کلاس درس و هزار و ۴۲۳ مدرسه، ۸۴ پروژه ورزشی و ۱۲۴ پروژه تربیتی آماده تحویل و بهره‌برداری است همچنین هزار و ۲۶۸ پروژه شامل ۶ هزار و ۸۱۲ کلاس درس هم تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 5017790

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