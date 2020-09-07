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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

رونمایی از پوستر «نشان رسول» در جشنواره فیلم «مقاومت»

رونمایی از پوستر «نشان رسول» در جشنواره فیلم «مقاومت»

پوستر جایزه «نشان رسول» همزمان با سالروز تولد رسول ملاقلی‌پور فیلمساز شاخص سینمای دفاع مقدس رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، امروز دوشنبه هفدهم شهریور مصادف است با شصت و پنجمین سالروز تولد زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور، یکی از چهره‌های شاخص و تاثیرگذار سینمای دفاع مقدس. به همین مناسبت پوستر جایزه «نشان رسول» که امسال در حاشیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» برگزار می‌شود، رونمایی شد.

پرویز فارسیجانی دبیر جایزه «نشان رسول» در این باره گفت: «نشان رسول» ادای احترام به سینماگری است که خلاقیت، جسارت و نوآوری از ویژگی‌های کارنامه اوست. در آیین افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» که سی و یکم شهریور برگزار می‌شود، این نشان به یک سینماگر اهدا خواهد شد. امروز و در سالروز تولد این کارگردان پوستر «نشان رسول» رونمایی شد، طراح این پوستر محمدرضا رسولی است.

وی ادامه داد: امیدوارم «نشان رسول» به یک رویداد و جایزه تاثیرگذار در سینمای ایران تبدیل شود، جایزه‌ای که به سینماگران جوان و نوجوان در حوزه سینمای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی انگیزه حرکت بدهد.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در ۲ زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهر همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنواره‌ها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و «نشان رسول» و یکم تا هفتم آذر همزمان با هفته بسیج در بخش‌های «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمی‌میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.

کد مطلب 5017839
زهرا منصوری

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