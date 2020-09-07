آموزش حضوری از ابتدا هم الزامی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش لحظاتی قبل با حضور در شبکه خبر گفت: ما از ابتدا هم گفتیم اولویت ما آموزش حضوری است و آموزش حضوری را مناسب تر می دانیم اما شنیده شد برخی مدارس غیردولتی یا دولتی الزام کرده بودند که حتماً دانش آموزان باید حضور پیدا کنند. ما گفتیم وظیفه ما ارائه خدمات آموزشی به همه دانش آموزان است تا هیچ دانش آموزی از آموختن محروم نباشد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما روی آموزش حضوری تاکید دارید چرا که کارکرد پرورشی و فرهنگی هم مدرسه دارد و محتوای آموزشی هم با حضور بیشتر عرضه می شود اما اگر کسانی به هر دلیلی از آموزش حضوری استفاده کردند بیمار هستند یا خانواده نگرانی دارد می توانند از آموزش های دیگری که پیش بینی کردیم استفاده کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که «برای برخی دانش‌آموزان هنوز «شاد» به‌روز نشده است و برخی هم دسترسی ندارند، چه باید کرد؟»، گفت: نسخه جدید شاد روز پنج‌شنبه گذشته نهایی شد و باید اطلاعات بیش از ۱۲ میلیون دانش‌آموز بارگذاری شده و به سامانه دانش‌آموزان (سناد) متصل شود و همچنین محتوای آموزشی «شاد» با یک آرایش و تقسیم‌بندی دیگری در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد که این کارها انجام شده است و فکر می‌کنم ظرف ۲۴ ساعت آینده هیچ مشکلی در اتصال به «شاد» نداشته باشیم.

حاجی میرزایی بیان کرد: هیچ کس مجاز نیست دانش آموزان را ملزم به حضور کند و اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح می دهند غیرحضوری آموزش ببینند می توانند انتخاب کنند ولی آموزش حضوری در مدارس برقرار است.

وی گفت: این تصمیمات وزارت آموزش و پرورش نیست. تصمیم به آغاز تحصیلی در ۱۵ شهریور و تاکید بر آموزش حضوری تصمیم ستاد ملی کروناست و ما هم ملزم به رعایت آن هستیم.