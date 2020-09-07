به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده نشست هم‌اندیشی مسئولان، نخبگان و فعالان مردمی در عرصه خانواده به همت ستاد طواف سازمان تبلیغات اسلامی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عاطفه سعیدی نژاد مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران و فعالان حوزه زن و خانواده در سالن اجتماعات معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدا این نشست حجت‌الاسلام عباس عبدالهی رئیس ستاد طواف سازمان تبلیغات اسلامی گفت: هم‌زمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) این نشست تشکیل و محوریت آن «جامعهٔ خانواده محور، دین، مردم و حاکمیت» قرار داده شده است.

وی در پایان سخنان خود به محورهای پیشنهادی این نشست اشاره و تأکید کرد: ترسیم الگوی جامعه خانواده محور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و حقوقی-قضایی، موانع راهبردی محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بخشی از محورهای پیشنهادی برای این نشست است.

سیاست‌گذاری در جامعه باید با موضوع خانواده باشد

در ادامه این نشست فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به اهمیت موضوع خانواده اشاره و عنوان کرد: وجه مهم سیاست‌های کلی خانواده بندهای اول و دوم آن است که در آن عنوان شده است سیاست‌گذاری در جامعه باید با موضوع خانواده باشد.

وی تصریح کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران برای خانواده یک جایگاه بنیادی در نظر دارد.

قاسم پور در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: کلی بودن سیاست‌های کلی خانواده باعث شده تا درک مطالب آن برای برخی سخت باشد و با توجه به جایگاه بنیادی خانواده، باید به سیاست‌های کلی خانواده به صورت واقعی نگاه شود و از نگاه آرمانی به آن پرهیز شود.

بنیاد خانواده بر اساس عشق و محبت بنا نهاده شده است

در ادامه سینا کلهر معاون فرهنگی سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نقش سازمان تبلیغات اسلامی در موضوع خانواده اشاره و عنوان کرد: سازمان تبلیغات باید موضع خود را در بحث خانواده مشخص کند، تا بتواند وظایف و اقدامات خود را در این زمینه به‌راحتی انجام دهد.

وی تصریح کرد: بنیاد خانواده بر اساس عشق و محبت بنا نهاده شده است و بزرگ‌ترین اقدام سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند این باشد که خانواده را از سیطره مباحث حقوقی جدا کند؛ مسائل حقوقی محل اختلاف و در طرف دیگر خانواده محل عشق و احساس است، پس باید این دو از یکدیگر مجزا تعریف شوند.

کلهر در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: مهم‌ترین و اولین مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی ایجاد یک گفتمان متناسب با انقلاب اسلامی با موضوع خانواده در جامعه است.

باید یک نمونه از تمدن اسلامی را به جامعه جهانی ارائه دهیم

در ادامه این نشست مریم اردبیلی کارشناس مسائل زنان و خانواده در خصوص فرصت‌ها و تهدیدهای مباحث خانواده گفت: اگر ما مدعی تمدن نوین اسلامی هستیم، باید یک نمونه از آن تمدن اسلامی را به جامعه جهانی ارائه دهیم.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: باید یک الگوی عملی به دنیا ارائه داده شود؛ فرصت مغتنمی با توجه شیوع ویروس کرونا در جامعه به وجود آمده است و اگر قرار است پساکرونای متفاوتی دیده شود همه باید به یک نظر مشترک برسیم.

اگر نظام خانواده از بین برود، به دنبال آن ساختارهای مذهبی جامعه نیز در هم می‌شکند

در ادامه زهره لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سیاست‌های کلی خانواده عنوان کرد: در مورد خانواده و جایگاه آن، سخنان زیادی گفته شده و همه به آن اشراف داریم و دیگر نیازی به ارائه سخنان تازه نیست؛ دشمنان این جامعه از ابتدا به دنبال وارد کردن ضربه به خانواده از طریق جنگ نرم بودند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر نظام خانواده از بین برود، به دنبال آن ساختارهای مذهبی جامعه نیز در هم می‌شکند و جامعه مقاومتی ندارد و آماده پذیرش هر نسخه‌ای از سمت دشمن است.

آموزش و افزایش کنشگران اجتماعی با موضوع خانواده مهمترین اولویت است

علیرضا لاور معاون آموزش بنیاد ملی خانواده در ادامه این نشست عنوان کرد: تشکیل اتاق جنگ برای موضع خانواده می‌تواند یکی از مهمترین اقدامات اعضای این نشست باشد. در ساحت حکومتی، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی می‌توانند بهترین نقش را برای بهبود خانواده ایفا کند.

لاور در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اقدامات مؤثر در بحث خانواده، آموزش و افزایش کنشگران اجتماعی با موضوع خانواده است و می‌تواند ما را با سرعت و با رویکرد مردمی در این بحث پیش ببرد.

برای ایجاد تحول در مباحث خانواده باید یک قرارگاه مرکزی تشکیل داده شود

در ادامه این نشست عاطفه سعیدی نژاد مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: جامعه امروز نیاز دارد برای ایجاد تحول در مباحث خانواده، یک قرارگاه و یا یک نقطه مرکزی تشکیل داده شود. تا زمانی که قرارگاه یا نقطه مرکزی در بحث خانواده وجود نداشته باشد، اقدامات به شکل آتش به اختیار و بدون مدیریت خواهد بود.

وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: مهم‌ترین مأموریت اعضا این نشست مشخص کردن پیام و سخن اصلی این نشست در حوزه خانواده است.

گفتنی است، با پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برای ایجاد هم‌افزایی بیشتر بین اعضا این نشست، جمع بندی و نتیجه‌گیری اصلی به جلسه بعد موکول شد.