به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در نامه‌ای و در پاسخ به تذکر افشین حبیب‌زاده پیرامون عدم رعایت نرخ مصوب ورود و توقف خودروها در پارکینگ‌های عمومی اعلام کرد: شهرداری تهران همه‌ساله نسبت به تهیه لایحه «تعیین نرخ حق توقف و همچنین تعیین ضوابط واگذاری و بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران» و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تهران اقدام و با نظارت کامل، پیاده‌سازی تعرفه‌های تصویب‌شده را در پارکینگ‌های در اختیار خود اعمال می‌کند.

شهردار تهران ادامه داد: با توجه به پراکندگی و تعداد بالای پارکینگ‌های عمومی متعلق به شهرداری در سطح مناطق و به‌منظور نظارت مضاعف و مستمر بر فعالیت پارکینگ‌های یادشده طی بخشنامه‌ای به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد.

وی افزود: تعیین سازوکار لازم برای مدیریت یکپارچه پارکینگ‌های عمومی متعلق به شهرداری تهران در دستور کار قرار دارد که متعاقباً به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

حناچی در خصوص تبصره هفتم ذیل ماده یکم مصوبه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۱۳۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ عمومی شهرداری تهران اظهار کرد: مصوبه فوق‌الذکر مورخ ۹۸/۱۲/۰۷ به این شهرداری برای اجرا ابلاغ شد؛ اما با عنایت به اینکه مصوبه مشتمل بر ۲ بخش «تعیین نرخ ورودیه و حق توقف وسایل نقلیه در پارکینگ‌های عمومی شهر تهران» و «تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای» بوده و طبق ماده پانزدهم قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸، تصویب نرخ حق توقف پارک‌های مجاز حاشیه‌ای بر عهده وزارت کشور است که این موضوع طی نامه‌ای به استانداران تفویض اختیار شده است که بر این اساس موضوع از سوی فرمانداری تهران به استانداری تهران جهت تصویب و تأیید ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: با توجه به مراتب فوق‌الذکر و ارجاع مصوبه به استانداری تهران، این شهرداری درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با قسمت نخست مصوبه که ماهیت بهای خدمات داشته و مطابق بند ۲۶ ماده هشتادم «قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تصویب بهای خدمات صرفاً در صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده، طی نامه‌هایی از شورای اسلامی شهر تهران استعلام کرده که نهایتاً مصوبه در خصوص پارکینگ‌های عمومی لازم‌الاجرا اعلام شد.

شهردار تهران تصریح کرد: ماده دوم این مصوبه نیز در خصوص نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای با توجه به نامه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران پس از تایید استاندار تهران لازم‌الاجرا خواهد بود.

حناچی در پایان درباره تدوین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران نیز اعلام کرد: براساس تبصره هفتم ذیل ماده یکم این مصوبه موظف شده ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران را تهیه و به تصویب کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران برساند که این موضوع در دستور کار قرار داشته و دستورالعمل مورد بحث در مهلت قانونی به آن شورای شهر تقدیم خواهد شد.