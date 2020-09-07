طرح «جهش تولید دانش بنیان» آماده ارائه به صحن مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دهنوی امروز بعد از ظهر در هجدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری برگزار شد با بیان اینکه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور دوران تاسیس خود را گذارنده است، بیان کرد: اکنون در مقطعی هستیم که با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین شرکتهای زیادی هستند که زیر مجموعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان همچون حوزه آی تی فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: این زیست بوم در مقطعی است که می تواند نقش های جدیدی ایفا کند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان در ۳۳ بند در زمینه بیمه، مالیات، تامین اجتماعی، حضور دانش بنیان ها در مناقصات و ...تهیه و تدوین شده است، افزود: روز گذشته کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و این طرح درحال نهایی شدن و آماده ارائه به صحن علنی مجلس است.

دهنوی عنوان کرد: در این طرح ۱۰۵ مورد از مسائل و مشکلات دانش بنیانها را شناسایی کردیم و موانعی که مانع جهش تولید می شد را مورد بررسی قرار دادیم؛ اگر این طرح در صحن علنی مجلس تایید و مصوب شود زیرساخت مراحل قانونی زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پارک فناوری پردیس نماینده و پیشرونده سایر پارک های فناوری کشور است گفت: ما توقع داریم این پارک، موانع قانونی و زیر ساخت ها و پشتیبانی که پارک ها نیاز دارند را پیگیری کنند؛ ما نیز در مجلس شورای اسلامی آماده همکاری برای این منظور هستیم.

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اوضاع شهرک های صنعتی و صنعت کشور خوب نیست و متاسفانه با وجود فعالیت ۴۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی، ۲۱ درصد آنها فعالیتی ندارند و راکد هستند؛ همچنین ۲۵درصد آنها نیمه فعال هستند و ۳۰درصد آن ها نیز زیر ۵۰ درصد کار می کنند.

دهنوی با بیان اینکه می بایست راه حلی برای استفاده از ظرفیت های تعطیلی و استفاده مجدد از ظرفیت های ارائه شود، بیان کرد: در اصل جوانان زیست بوم دانش بنیان کشور می توانند راهکارهایی در این زمینه ارائه دهند.

وی با بیان اینکه این اقدام نیاز به زیرساختی ندارد اما نیاز به پلتفرم دارد، بیان کرد: وزارت صنعت آمادگی دارد که زیرساخت شهرک های صنعتی را در اختیار زیست بوم دانش بنیان قرار دهد.