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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

دردسر بزرگ آبی‌ها؛

رشید مظاهری و خریدهای جدید استقلال محروم از لیگ قهرمانان آسیا!

رشید مظاهری و خریدهای جدید استقلال محروم از لیگ قهرمانان آسیا!

باتوجه به اطلاعیه فدراسیون فوتبال و زمان اندک باقیمانده تا ارسال لیست لیگ قهرمانان آسیا، بازیکنان جدید استقلال نمی‌توانند این تیم را در آسیا همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به اعلام رسمی فدراسیون فوتبال و تاکید بر بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال، بازیکنان جدید این تیم قادر به همراهی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا نیستند. استقلال به خاطر مطالباتش به وینفرد شفر سرمربی آلمانی از نقل و انتقال محروم است که تا بعدازظهر امروز موفق نشده این مطالبات را پرداخت کند.

باتوجه به اینکه فرصت ارسال لیست آسیایی ساعت ۲۴ امروز دوشنبه به پایان می‌رسد و فرصتی برای پرداخت پول شفر نیست، استقلال با دردسر بزرگی مواجه شده است.

آبی پوشان با رشید مظاهری به صورت رسمی قرارداد بسته اند و سعید واسعی به همراه محمد حسین مرادمند نیز در آستانه عقد قرارداد با آنها قرار دارند که این ۳ بازیکن در آسیا تیم شأن را همراهی نمی‌کنند.

حسین پور حمیدی و عارف غلامی بازیکنانی هستند که گفته می‌شود قراردادهای خود را به صورت یک طرفه فسخ کرده‌اند که با این حساب استقلال با یک دروازه بان (سید حسین حسینی) به لیگ قهرمانان آسیا می‌رود.

به این ترتیب استقلال شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کند و اگر حسین حسینی هم از این تیم جدا شود و یا نامش در لیست آسیایی قرار نگیرد، وضعیت آبی‌ها شکل عجیب‌تری به خود می‌گیرد.

کد مطلب 5018058

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      13 10
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      چوب خدا اینجا صداش درمیاد
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      11 12
      پاسخ
      ماکه هنوزندیدیم لنگ ازبدهکاری محروم بشه.مالک واسپانسرم یکی هست.استقلال حکومتی هست دلفیناهم پروازمیکنند.
    • علی اصغر پرهمایون PL ۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      2 1
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      شاهکار مدیریتی حالا بعد تیم بی مربی باید تیم بدون گلر هم بشه😂😂😂😂😂😂 یکم دیگه بگذره میگن تیم مهاجم هم نداره 😡😡😡😡 میدونی برای این که هوادارا خیلی ناراحت نشن خبرهای بد رو یک جا نمیدن😂😂😂😂
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      7 4
      پاسخ
      میخوام یه قطعه از حمید صفت اجرا کنم الو الو اساگونا چرا انتن نمیده زنگ نمیزنی به ما الو الو اساگونا منم یه بی گناه الو کجایی شما خیلی وقته توپو زدی بالا ولی نیومده حالا الو الو اساگونا

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