رشید مظاهری و خریدهای جدید استقلال محروم از لیگ قهرمانان آسیا!

به گزارش خبرنگار مهر، باتوجه به اعلام رسمی فدراسیون فوتبال و تاکید بر بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال، بازیکنان جدید این تیم قادر به همراهی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا نیستند. استقلال به خاطر مطالباتش به وینفرد شفر سرمربی آلمانی از نقل و انتقال محروم است که تا بعدازظهر امروز موفق نشده این مطالبات را پرداخت کند.

باتوجه به اینکه فرصت ارسال لیست آسیایی ساعت ۲۴ امروز دوشنبه به پایان می‌رسد و فرصتی برای پرداخت پول شفر نیست، استقلال با دردسر بزرگی مواجه شده است.

آبی پوشان با رشید مظاهری به صورت رسمی قرارداد بسته اند و سعید واسعی به همراه محمد حسین مرادمند نیز در آستانه عقد قرارداد با آنها قرار دارند که این ۳ بازیکن در آسیا تیم شأن را همراهی نمی‌کنند.

حسین پور حمیدی و عارف غلامی بازیکنانی هستند که گفته می‌شود قراردادهای خود را به صورت یک طرفه فسخ کرده‌اند که با این حساب استقلال با یک دروازه بان (سید حسین حسینی) به لیگ قهرمانان آسیا می‌رود.

به این ترتیب استقلال شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کند و اگر حسین حسینی هم از این تیم جدا شود و یا نامش در لیست آسیایی قرار نگیرد، وضعیت آبی‌ها شکل عجیب‌تری به خود می‌گیرد.