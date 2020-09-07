رشد ۳۴ درصدی کمک خیرین استان مرکزی در پنج ماهه سال ۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مؤمنی روز دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان مرکزی در اراک، با بیان اینکه اساس فعالیت‌های کمیته امداد استان مرکزی فرهنگی است، اظهار کرد: انجام کار فرهنگی و نهادینه شدن فرهنگ کار در بحث توانمند سازی خانواده‌ها مؤثر است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی بیان کرد: امروز ایجاد اشتغال پایدار و ساخت مسکن برای خانواده‌های مورد حمایت کمیته امداد استان مهم است.

مؤمنی گفت: کمیته امداد خانواده‌ها را به دو بخش تقسیم کرده است، افرادی که مادام العمر مورد حمایت این نهاد هستند و خانواده‌های صعب علاج و سالمندان که امکان ایجاد اشتغال برای آن‌ها به حداقل رسیده است.

وی با بیان اینکه در بعضی از خانواده‌های مورد حمایت سرمایه لازم برای انجام کار را ندارند و یا نیاز به آموزش در آن‌ها وجود دارد، گفت: با برنامه ریزی معاونت حوزه اشتغال و خودکفایی این نهاد نسبت به شناسایی ۹ هزار خانوار برای بحث مشاوره شغلی اقدام شده است. ️

ایجاد ۵۲۰۰ فرصت شغلی در سال جاری

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی گفت: در کمیته امداد استان ایجاد ۵ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی با ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری هدف گذاری شده است.

مؤمنی با اشاره به رویداد ملی «صنایع روستا دوست» عنوان کرد: این رویداد با هدف شناسایی کارآفرینان در حوزه روستا و کمک به اشتغال و زنجیره ارزش در روستاها شکل گرفته است.

وی افزود: کمیته امداد پیرو طرح‌های رویداد ملی صنایع روستا منابع مالی را تأمین می‌کند و اگر افراد مورد حمایت طرح‌های دانش بنیان و استارتاپی در این حوزه داشته باشند، از طریق صندوق نوید تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به آن‌ها پرداخت می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی عنوان کرد: کمیته امداد به بازاریابی طرح‌های صنایع روستا دوست کمک می‌کند.

به گفته وی سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال پایدار به خانوارهای مورد حمایت اعطا می‌شود و برای فروش و بازاریابی محصولات درگاهی به نام ekala ایجاد شده است. حتی برای تولیدات آن‌ها بطور مثال در بخش فرش با شرکت‌هایی به منظور خرید این قبیل محصولات قرار داد منعقد شده است.

وی گفت: در بخش اشتغال ایجاد گلخانه‌های کوچک مقیاس در فضای حیاط خانوارهای روستایی در دستور کار کمیته امداد است به طوری که افراد با انجام این کار می‌توانند در همین فضای کوچک به تولید گیاهان دارویی روی آورند، در این حوزه قرار داد تضمینی خرید این محصولات از خانواده‌های مورد حمایت با یک شرکت در ایبک آباد شهر اراک بسته شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی بزرگ‌ترین مشکل در پرداخت تسهیلات اشتغال به ویژه برای زنان سرپرست خانواده‌ها را ضمانت نامه‌ها عنوان کرد: در این راستا کمیته امداد صندوق ضمانت وام‌های اشتغال زنان خانه دار را ایجاد کرده و در استان مرکزی نیز این مهم ایجاد شده‌است تا ضمانت آن‌ها را بپذیرد و در حال حاضر ۴ بانک عامل طرف قرار داد این صندوق ضمانت هستند.

مؤمنی در خصوص شرایط پرداخت وام به کارفرمایان گفت: کارفرمایان که از خانواده‌های مورد حمایت در کارهای خود بکار گیری کنند به ازای هر نفر مبلغ ۵۰ میلیون وام قرض الحسنه به کار فرما پرداخت می‌شود.

معرفی مددجویان از طریق مراکز کاریابی

وی افزود: در پنج ماهه نخست امسال ۸۶ نفر از طریق مراکز کاریابی برای اشتغال در شرکت‌ها و کارخانجات معرفی شدند. سال گذشته آمار افراد در این حوزه ۶۰۰ نفر بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت امنای کمیته امداد، مددجویان مورد حمایت در بازه زمانی سه الی پنج سال می‌توانند از حمایت کمیته امداد خارج شوند و این بازه زمانی بهترین فرصت برای توانمندی آن‌ها است. امسال بنا بود ۲ هزار خانوار از چرخه حمایتی خارج شوند اما با وجود کرونا و مشکلات اقتصادی این مهم قابل اجرا نیست.

آغاز سال تحصیلی ۵۶۰۰ دانش آموز و ۶۶۱ دانشجو مورد حمایت کمیته امداد استان

مؤمنی گفت: امسال️ ۵ هزار و ۶۰۰ دانش آموز و ۶۶۲ دانشجو مورد حمایت کمیته امداد استان مرکزی سال تحصیلی را آغاز می‌کنند و با توجه به شرایط فعلی و آموزش‌های مجازی بسیاری از خانواده‌ها فاقد گوشی هوشمند هستند که از خیران بزرگوار درخواست می‌شود از طریق کد# ۱۴* و یا ۰۸۶#*۸۸۷۷* در کمک به دانش آموزان کم بضاعت یاریگر کمیته امداد باشند.

به گفته وی شور عاطفه‌ها امسال از ۲۲ شهریور ماه لغایت ۷ مهر ماه همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار می‌شود و مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و همچنین کد مهربانی # ۰۸۶*۸۸۷۷* به دست دانش آموزان و دانشجویان نیازمند برسانند.