تغییر شاخص های ارزیابی اساتید با توجه به ترم مجازی

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره های آموزشی و ‌مهارتی ویژه اساتید، کارشناسان و مدیران دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید خبرداد.

وی گفت: در «همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید-۱۹» که اخیراً برگزار شد، یکی از خروجی‌های همایش این بود که اساتید، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها نیاز دارند دوره‌های آموزشی مهارتی بیشتری را در رابطه با آموزش‌های الکترونیکی طی کنند.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران افزود: برهمین اساس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران که تقریبا بیش از ۱۰ سال از قدمت آن می گذرد و زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند، یک سری دوره های مهارتی را دراین خصوص تعریف کرد که این دوره ها بروی سایت انجمن به نشانی http://elearningassociation.ir/ قرار دارد و یک سری کارگاه آموزشی کوتاه مدت نیز تعریف شده است.

صفوی با بیان اینکه این دوره ها براساس نیازهایی که دانشگاههای مختلف دارند تعریف شده است، افزود: اولین سری این دوره ها برای چند دانشگاه بزرگ از ۱۵ شهریورماه همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها شروع شده است.

وی افزود: این دوره‌های مهارتی به مدت یک تا دوهفته و کارگاه های آموزشی ۲ تا ۳ ساعت برگزار می شود، کارشناسانی که در این دوره ها شرکت می کنند، به عنوان پشتیبان اساتید، سیستم ها و مدیران فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: دوره هایی که برگزار می شود هم مخصوص کارشناسان و هم اساتید و مدیران است و اساس آموزش ها، مفهومی، تکنیکی و ابزاری است که به اساتید آشنایی لازم را بدهد.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران درباره اینکه آیا اساتید ملزم به حضور در این دوره ها هستند، گفت: در این همایش به همه مدیران توصیه شد بررسی کنند که اساتید و کارشناسان دانشگاه ها مهارت کافی داشته باشند، لذا هنوز الزام نشده است و به طور طبیعی هم به عنوان دستور الزام نمی شود ولی در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد اساتید لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: اگراساتید به ابزارها تسلط نداشته باشند، نمی توانند در زمان تعریف شده دروس مورد نظر را به شکل مناسب به دانشجو منتقل کنند و حق دانشجو ضایع می شود. تمام این موارد توسط دانشگاه ها رصد می شود، برای همین اساتید بهتر است در آموزش های الکترونیکی مهارت داشته و یا برای مهارت یافتن در دوره های آموزشی شرکت کنند.

وی ادامه داد: بطور معمول در انتهای هر ترم دانشجویان موظف هستند، براساس یک سری شاخص ها اساتید را ارزیابی کنند. در دوره‌های قبل شاخص ها مربوط به دوره‌های سنتی و حضوری بود و در حال حاضر با توجه به ابزار الکترونیکی که به کار گرفته می شود، شاخص ها باید تغییر کند که کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم و دفتر نظارت و تضمین کیفیت وزارت عتف یک سری توصیه هایی در مورد شاخصها به دانشگاه ها داده اند.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران افزود: هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی در صورتی که خواستار برگزاری دوره های آموزشی و ‌مهارتی باشد، انجمن این آمادگی را دارد که طی ۳ روز دوره آموزشی درخواستی را اجرایی کند.