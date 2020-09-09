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۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تغییر شاخص های ارزیابی اساتید با توجه به ترم مجازی

تغییر شاخص های ارزیابی اساتید با توجه به ترم مجازی

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی گفت:در دوره‌های قبل شاخص ارزیابی اساتید دوره‌های سنتی و حضوری بود اما با توجه به ابزار الکترونیکی که به کار گرفته می شود،این شاخص ها باید تغییر کند.

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره های آموزشی و ‌مهارتی ویژه اساتید، کارشناسان و مدیران دانشگاه ها در سال تحصیلی جدید خبرداد.

وی گفت: در «همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید-۱۹» که اخیراً برگزار شد، یکی از خروجی‌های همایش این بود که اساتید، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها نیاز دارند دوره‌های آموزشی مهارتی بیشتری را در رابطه با آموزش‌های الکترونیکی طی کنند.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران افزود: برهمین اساس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران که تقریبا بیش از ۱۰ سال از قدمت آن می گذرد و زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند، یک سری دوره های مهارتی را دراین خصوص تعریف کرد که این دوره ها بروی سایت انجمن به نشانی http://elearningassociation.ir/ قرار دارد و یک سری کارگاه آموزشی کوتاه مدت نیز تعریف شده است.

صفوی با بیان اینکه این دوره ها براساس نیازهایی که دانشگاههای مختلف دارند تعریف شده است، افزود: اولین سری این دوره ها برای چند دانشگاه بزرگ از ۱۵ شهریورماه همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها شروع شده است.

وی افزود: این دوره‌های مهارتی به مدت یک تا دوهفته و کارگاه های آموزشی ۲ تا ۳ ساعت برگزار می شود، کارشناسانی که در این دوره ها شرکت می کنند، به عنوان پشتیبان اساتید، سیستم ها و مدیران فعالیت می کنند.   

وی ادامه داد: دوره هایی که برگزار می شود هم مخصوص کارشناسان و هم اساتید و مدیران است و اساس آموزش ها، مفهومی، تکنیکی و ابزاری است که به اساتید آشنایی لازم را بدهد.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران درباره اینکه آیا اساتید ملزم به حضور در این دوره ها هستند، گفت: در این همایش به همه مدیران توصیه شد بررسی کنند که اساتید و کارشناسان دانشگاه ها مهارت کافی داشته باشند، لذا هنوز الزام نشده است و به طور طبیعی هم به عنوان دستور الزام نمی شود ولی در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد اساتید لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: اگراساتید به ابزارها تسلط نداشته باشند، نمی توانند در زمان تعریف شده دروس مورد نظر را به شکل مناسب به دانشجو منتقل کنند و حق دانشجو ضایع می شود. تمام این موارد توسط دانشگاه ها رصد می شود، برای همین اساتید بهتر است در آموزش های الکترونیکی مهارت داشته و یا برای مهارت یافتن در دوره های آموزشی شرکت کنند.

وی ادامه داد: بطور معمول در انتهای هر ترم دانشجویان موظف هستند، براساس یک سری شاخص ها اساتید را ارزیابی کنند. در دوره‌های قبل شاخص ها مربوط به دوره‌های سنتی و حضوری بود و در حال حاضر با توجه به ابزار الکترونیکی که به کار گرفته می شود، شاخص ها باید تغییر کند که کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی وزارت علوم و دفتر نظارت و تضمین کیفیت وزارت عتف یک سری توصیه هایی در مورد  شاخصها به دانشگاه ها داده اند.

رئیس انجمن یادگیری الکترونیکی ایران افزود: هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی در صورتی که خواستار برگزاری دوره های آموزشی و ‌مهارتی باشد، انجمن این آمادگی را دارد که طی ۳ روز دوره آموزشی درخواستی را اجرایی کند.

کد مطلب 5018097
زهرا سیفی

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