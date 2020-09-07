طباطبایی: استعدادهای کاراته باید زیر چتر حمایتی فدراسیون باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته با حضور سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون و امین مزارعی رئیس کمیته استعدادیابی برگزار و در خصوص اهداف این کمیته بحث و گفت و گو شد.

در این جلسه احکام اعضای کمیته فنی از سوی طباطبایی صادر شد که بر اساس آن محمدعلی پیرانی به عنوان دبیر کمیته و احسان حیدری، سیامک البرز، محمدرضا زاده، وحید امین اکبری، شایگان اسفندیاری و حسین شیخ به عنوان اعضای کمیته استعدایابی معرفی شدند. همچنین فرهاد قدیری، مصطفی رحیمی، احمد صفرخان موذنی، محمدعلی بوستانی، سمیه خان زاده، مهتاب به عنوان اعضای علمی کمیته استعدادیابی معرفی شدند.

در این جلسه طباطبایی از اهمیت کمیته استعدایابی برای فدراسیون کاراته سخن گفت و عنوان داشت: انتظار می‌رود در این روزها که به واسطه شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‌های ورزشی محدود شده، کمیته استعدادیابی برنامه ریزی مناسبی برای کشف استعدادها داشته باشد تا پس از عبور از این روزهای دشوار، شکل عملی و جدی کار آغاز شود. کاراته ایران در سرتاسر ایران استعدادهای نهفته بسیاری دارد و باید شرایطی فراهم آید که هیچ ورزشکار مستعدی از نگاه فدراسیون دور نماند و زیر چتر حمایتی کمیته استعدادیابی قرار گیرد.