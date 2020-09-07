برگزاری بیش از ۷۰ میز کالایی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری با اشاره به اهمیت برگزاری میزهای کالایی گفت: از سال ۹۸ تا پنج ماهه نخست امسال، در مجموع ۷۸ جلسۀ میز کالایی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برگزار شده که از این تعداد ۴۸ میز در بخش ملی و ۳۰ میز کالایی در بخش استانی برگزار شده است.

وی در تشریح جزئیات این آمار گفت: در سال ۹۸، تعداد ۳۰ جلسۀ میز کالایی در سطح ملی برگزار شد که از این تعداد ۱۱ میز در بخش خشکبار، ۴ میز در بخش میوه و تره‌بار، ۴ میز در بخش گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، ۳ میز در بخش محصولات حیوانی، ۶ میز در بخش شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی و ۲ میز در بخش صنایع تبدیلی بوده است.

بازاری افزود: در سطح استانی از مجموع ۲۳ جلسۀ میز کالایی در سال ۹۸، تعداد ۵ میز صنایع خشکبار، ۱ میز میوه و تره‌بار، ۲ میز گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، ۱ میز محصولات حیوانی؛ ۹ میز شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی، ۳ میز صنایع تبدیلی و ۲ میز محصولات لبنی برگزار شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی با اشاره به آمار پنج ماهه نخست سال ۹۹ در مورد برگزاری میزهای کالایی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی اضافه کرد: در ۵ ماهۀ نخست سال جاری در بخش ملی، ۵ میز خشکبار، ۲ میز میوه و تره‌بار، ۲ میز، گل و گیاهان زینتی، دارویی و صنعتی، ۳ میز محصولات حیوانی، ۲ میز شیرینی و شکلات و صنوف تولیدی، ۲ میز صنایع تبدیلی و ۲ میز محصولات لبنی برگزار شده است.

بازاری گفت: در بخش استانی در پنج ماهه سال ۹۹، ۴ میز خشکبار، ۲ میز شیرینی، شکلات و صنوف تولیدی و یک میز صنایع تبدیلی برگزار شده است و روند برگزاری این میزها در سازمان توسعه تجارت ایران ادامه دارد.