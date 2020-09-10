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۲۰ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۰

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور عنوان کرد؛

عدم دسترسی عموم مردم به ۶۰ هزار مکان ورزشی در کشور

عدم دسترسی عموم مردم به ۶۰ هزار مکان ورزشی در کشور

اردبیل- رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور گفت: ۶۰ هزار مکان ورزشی در کشور داریم که متاسفانه عموم مردم به تعداد زیادی از این اماکن دسترسی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین ملایی سفید دشتی صبح پنجشنبه در دیدار با شهردار اردبیل با بیان اینکه متأسفانه سبک زندگی مردم به سمت کم تحرکی سوق یافته است اظهار کرد: در سال گذشته طبق پایش افراد بالای ۱۵ سال از سوی وزارت بهداشت و درمان مشخص شد که ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دچار بیماری فشار خون هستند.

وی با اشاره به اینکه پزشکان معتقدند فشار خون درمان قطعی ندارد، ادامه داد: باید خود فرد مبتلا مدیریت کند و قطعاً کسانی که فشار خون بالا دارند عمر طولانی نخواهند داشت و این آمار فقط در فشار خون است و اگر بیماری‌هایی همچون دیابت، چاقی و… را هم در نظر بگیریم شرایط خوبی نداریم.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور به عمده دلایل مرگ و میر در کشور اشاره کرد و افزود: ۸۳ درصد مرگ و میر در کشور ناشی بیماری‌هایی است که ناشی از کم تحرکی در بین مردم می‌باشد و به نظر می‌رسد با توجه به گام دوم انقلاب اسلامی بایستی عصر جدیدی از توجه به نیازهای جاری یک شهروند آغاز شود.

ملایی سفید دشتی ادامه داد: ما شهر را نمی‌سازیم که کار عمرانی کرده باشیم بلکه شهر را می‌سازیم تا شهروند اردبیلی ما با ایجاد نشاط و تحرک بتواند زندگی بهتری داشته باشد نه اینکه شهر را به گونه‌ای بسازیم که پر از آسمان خراش و اتوبان باشد اما سلامتی مرد به دلیل کم تحرکی به خطر بیافتد.

وی خاطرنشان کرد: متولیان شهر و سلامت مردم باید تمام زیرساخت‌ها را قبل از هر موضوعی در طرحی پروژه‌ها فعالیت‌های بدنی شهروندان را مورد توجه قرار دهند چرا که اگر امروز اصلاحات جدی در سیاست گذاری و کارکردها و برنامه‌هایی که برای شهروندان اجرا می‌کنیم بازنگری نکنیم یقیناً در دهه آینده دچار بحران تندرستی در کشور خواهیم بود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور عنوان کرد: با توجه به رشد سریع کهنسالی در کشور و نیز با توجه به رشد بیماری‌هایی که به سرعت در حال افزایش است به مدیرانی نیاز خواهیم داشت که اهل تحول، شجاعت باشند و به جای پرداختن به ساخت سازه‌های لوکس به سمتی بروند که سازه‌های ورزشی بسازند که مرد از آن استفاده کنند.

ملایی سفید دشتی در خصوص دسترسی شهروندان و خانواده‌ها به اماکن ورزشی گفت: متأسفانه اگر خانواده‌ای بخواهد به صورت عادی از این اماکن استفاده کند باید با تأسف گفت که امکان ندارد.

کد مطلب 5020442

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