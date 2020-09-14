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۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۳۵

3 مهرماه؛

نشست بومی‌سازی روش‌شناسی علوم سیاسی برگزار می‌شود

نشست بومی‌سازی روش‌شناسی علوم سیاسی برگزار می‌شود

نشست بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی با سخنرانی سید صادق حقیقت، ۳ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران، سلسله نشست‌های وبیناری روش شناسی در علوم سیاسی برگزار می‌شود.

نشست نخست با عنوان بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی با سخنرانی سید صادق حقیقت استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید پنج شنبه ۳ مهرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برپا می‌شود.

نشست یادشده به صورت آنلاین در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc پخش می‌شود.

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۳۷۳۵۷۵۷۶ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5023489

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