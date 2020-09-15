به گزارش خبرنگار مهر، تورج دهقانی زنگنه دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین وضعیت فرودگاه چابهار گفت: امروز در سفری که همراه با تعدادی از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران استانی سیستان و بلوچستان به چابهار داشتیم مشکلات به وجود آمده در فرودگاه چابهار را بررسی کردیم.

وی افزود: به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار شد برخی از مشکلات در کوتاه مدت رفع شود همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز ملزم به همکاری با فرودگاه چابهار برای بازگشایی این فرودگاه شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: فرودگاه چابهار از صبح فردا چهارشنبه ۲۶ شهریور عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: طی چند روز گذشته بر اساس نیروی هوایی ارتش مشکلاتی در بخش‌های ناوبری و کمک ناوبری هوایی و همچنین سطوح پروازی فرودگاه چابهار ایجاد شده بود که این مشکلات برای کوتاه مدت با دستور وزیر راه و شهرسازی برطرف می‌شود.

معاون وزیر راه یادآورشد: شنبه هفته آینده با حضور مسئولان استانی فرماندهان نیروی هوایی ارتش، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها قرار است جلسه‌ای برای تصمیم گیری رفع مشکلات فرودگاه چابهار در میان مدت برگزار شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی ملزم به بازگرداندن پول بلیت پروازهای چابهار طی چند روزی که این فرودگاه تعطیل بوده، شده اند. یا اینکه در صورت تمایل مسافر به تعویق این سفر، بلیت پرواز بعدی وی به چابهار صادر کنند.