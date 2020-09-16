۳۰ هکتار از مراتع کوه «قلارنگ» سیروان طعمه حریق شد

رضا خورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش سوزی در مراتع کوه قلارنگ بلافاصله نیروهای انتظامی به همراه نیروهای امدادی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیروان افزود: در بررسیهای میدانی مشخص شد مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شده است.
وی گفت: با توجه به صعب العبور بودن محل آتش سوزی، خوشبختانه با تلاش و کوشش نیروهای انتظامی، امدادی و مردمی این آتش سوزی بدون خسارت جانی مهار شد.
سرهنگ خورانی با بیان اینکه علت وقوع آتش سوزی در دست بررسی است، از مردم خواست: با توجه به فصل خشک بودن رویش گیاهی و جنگلی بودن منطقه از روشن کردن آتش در دامن طبیعت و پرت کردن فیلتر سیگار در حاشیه جادهها به جد خودداری کنند چراکه آتش سوزی در مراتع و جنگلها ضربههای غیر قابل جبرانی به این ثروتهای ملی میزند.
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