به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد بعد از ظهر جمعه در نشست بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: آزادگان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا گنجینه‌های دفاع مقدس هستند.

وی به نقش شهرستان در دفاع از ارزش‌های دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: ماهیت فرهنگی دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفته و برای نسل جوان این ماهیت را تبیین کنید.

فرماندار کنگان بر ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان تاکید و تصریح نمود: انتقال ارزش‌ها و درک صحیح از دفاع مقدس را به نسل جوان انتقال دهیم.

وی ادامه داد: از روحانیون رزمنده و ایثارگر شهرستان در راستای انتقال ارزشهای دفاع مقدس و بیان خاطرات برای نسل جوان استفاده کنیم.

پاک نژاد از برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان خبر داد و ابراز داشت: پیشکسوتان دفاع مقدس الگویی برای نسل جوان و نوجوان می‌باشند. همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان به منظور پاسداشت دلاور مردی‌ها و ایثارگری‌های این عزیزان برگزار خواهد شد.

تجلیل از ۹۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس شهرستان در طول سال، غبار روبی و عطر افشانی گلزار مطهر شهدای شهرستان، تبیین نقش بانوان در دفاع مقدس، استفاده از ظرفیت فضای مجازی بازگویی خاطرات روحانیون رزمنده شهرستان، برگزاری دوره آموزشی رزمی و آمادگی جسمانی و تجلیل از مدافعان سلامت شهرستان از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.