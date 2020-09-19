نمایشگاه عکس «حماسه مقدس» در موزه هنرهای معاصر فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین فرهنگستان هنر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس. و با مشارکت بنیاد شهید، نمایشگاه عکسی از روزهای آغازین جنگ تحمیلی و دفاع مردمی از این مرزو بوم در موزه فلسطین برپا خواهد شد.

در این نمایشگاه ۹۰ عکس از هنرمندانی چون، بهمن جلالی، سعید صادقی، جاسم غضبانپور، رسول ملاقلی پور، محمد فرنود، امیرعلی جوادیان و.. در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

آئین گشایش نمایشگاه با رعایت کلیه دستور العمل های بهداشتی عصر دوشنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت بازدید از نمایشگاه می‌توانند تا ۱۰ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸( به جز روزهای تعطیل) و روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۵ به موزه هنرهای معاصر فلسطین به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان برادران شهید مظفر، شماره ۷۴ مراجعه کنند.