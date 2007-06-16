4 هزار بی سواد گلستانی توسط بسیجیان با سواد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر قربانعلی رضایی ضمن بیان این مطلب افزود: این طرح به منظور ارتقای سطح سواد روستاییان نیازمند و ساکن مناطق محروم با همکاری نهضت سواد آموزی و بسیج سازندگی اجرا می شود.

وی افزود: دراین طرح افراد فاقد سواد بیش از 80 روستای استان با جمعیت که کمتر از دو هزار نفر ، از نعمت سواد بهره مند خواهند شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی گلستان گفت: در این طرح که از 15 خرداد سالجاری با همکاری نهضت سواد آموزی و بسیج سازندگی گلستان اجرا می شود بیش از 200 مربی به صورت رایگان، بی سوادان 10 تا 49 سال را در راستای اجرای عدالت اسلامی آموزش خواهند داد.

رضایی گفت: مرحله اول طرح سواد آموزی مناطق محروم با آغاز اردوهای هجرت بسیج سازندگی از نیمه خرداد آغاز شده و تا پایان تابستان به طول می انجامد و مرحله دوم این طرح در نیمه دوم سال جاری به اجرا در می آید.