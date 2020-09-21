به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در پیامی به مناسب آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کرد: یکی از صفحات ماندگار و پر افتخار کتاب قطور افتخارات نیم قرنی ذوب آهن اصفهان، رشادت و همکاری در دوران دفاع مقدس است.

متن کامل پیام به این شرح است:

ذوب آهن اصفهان و تلاشگران آن با ایثار عجین هستند، بلندهمتانی که ذوب آهن را ساختند و از تجربه آن در پیشبرد انقلاب اسلامی و حماسه آفرینی سال های دفاع مقدس، جانبازانه و ایثارگرانه بهره گرفتند و با از خودگذشتگی در همه ی جبهه های دفاع مقدس نقشی ماندگار از خود در حافظه ی تاریخی ملت ایران بر جای نهادند. ذوب آهنی ها که رزمندگان چهار دهه پیش بودند در سال های دهه ی شصت و رفتن کارشناسان خارجی از ایران علاوه بر حفظ تولید در شرایط سخت آن روزگار و بمباران کارخانه و شهادت تنی چند از همکاران خود، قطعات مورد نیاز دفاع مقدس را هم ساختند. ساخت شعله پوش توپ و تانک، ابزارها، ادوات، سنگر و پل تنها بخشی از کارهای عظیمی است که ذوب آهنی ها در آن دوران انجام دادند. در همان زمان بسیاری از ذوب آهنی ها نیز در خط مقدم جبهه های غرب و جنوب کشور با ایثار جان شان به شهادت رسیدند، برخی به اسارت رفتند، دیگرانی مجروح شدند و تا پایان عمرشان سختی و رنج را به جان خریدند تا اسلام، ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی بر جای بماند. تقدیم ۲۸۷ شهید سرافراز ذوب آهنی سرآمد این افتخارات است.

صنعتگران و کارکنان ذوب آهن اصفهان برای همراهی و همکاری با دفاع مقدس از هیچ کوششی دریغ نکردند. ذکر خاطرات ایثارگران ذوب آهن اصفهان در بزرگداشت هفته دفاع مقدس مرور بخشی از تاریخ این دفاع است و بیانگر جلوه هایی از زندگی جامعه اسلامی و انقلابی ما است. تاریخی که شرح رشادت ها، جوانمردی ها و ایثار مردمانی شایسته و فداکار است که در سال های حماسه و خون، قهرمانانه و گمنام جنگیدند و جاودانه ی تاریخ این سرزمین پر فراز و نشیب شدند. مطمئناً نام بلند همه ی آنان تا ابد به خیر و نیکی یاد می شود و اجر و پاداش آنها در بارگاه الهی ثبت و محفوظ است.

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