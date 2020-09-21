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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۲

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

ایثار ذوب آهنی‌ها در دفاع مقدس، دستاورد دایمی این مجتمع عظیم است

ایثار ذوب آهنی‌ها در دفاع مقدس، دستاورد دایمی این مجتمع عظیم است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: یکی از صفحات ماندگار و پر افتخار کتاب قطور افتخارات نیم قرنی ذوب آهن اصفهان، رشادت و همکاری در دوران دفاع مقدس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در پیامی به مناسب آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کرد: یکی از صفحات ماندگار و پر افتخار کتاب قطور افتخارات نیم قرنی ذوب آهن اصفهان، رشادت و همکاری در دوران دفاع مقدس است.

متن کامل پیام به این شرح است:

ذوب آهن اصفهان و تلاشگران آن با ایثار عجین هستند، بلندهمتانی که ذوب آهن را ساختند و از تجربه آن در پیشبرد انقلاب اسلامی و حماسه آفرینی سال های دفاع مقدس، جانبازانه و ایثارگرانه بهره گرفتند و با از خودگذشتگی در همه ی جبهه های دفاع مقدس نقشی ماندگار از خود در حافظه ی تاریخی ملت ایران بر جای نهادند. ذوب آهنی ها که رزمندگان چهار دهه پیش بودند در سال های دهه ی شصت و رفتن کارشناسان خارجی از ایران علاوه بر حفظ تولید در شرایط سخت آن روزگار و بمباران کارخانه و شهادت تنی چند از همکاران خود، قطعات مورد نیاز دفاع مقدس را هم ساختند. ساخت شعله پوش توپ و تانک، ابزارها، ادوات، سنگر و پل تنها بخشی از کارهای عظیمی است که ذوب آهنی ها در آن دوران انجام دادند. در همان زمان بسیاری از ذوب آهنی ها نیز در خط مقدم جبهه های غرب و جنوب کشور با ایثار جان شان به شهادت رسیدند، برخی به اسارت رفتند، دیگرانی مجروح شدند و تا پایان عمرشان سختی و رنج را به جان خریدند تا اسلام، ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی بر جای بماند. تقدیم ۲۸۷ شهید سرافراز ذوب آهنی سرآمد این افتخارات است.

صنعتگران و کارکنان ذوب آهن اصفهان برای همراهی و همکاری با دفاع مقدس از هیچ کوششی دریغ نکردند. ذکر خاطرات ایثارگران ذوب آهن اصفهان در بزرگداشت هفته دفاع مقدس مرور بخشی از تاریخ این دفاع است و بیانگر جلوه هایی از زندگی جامعه اسلامی و انقلابی ما است. تاریخی که شرح رشادت ها، جوانمردی ها و ایثار مردمانی شایسته و فداکار است که در سال های حماسه و خون، قهرمانانه و گمنام جنگیدند و جاودانه ی تاریخ این سرزمین پر فراز و نشیب شدند. مطمئناً نام بلند همه ی آنان تا ابد به خیر و نیکی یاد می شود و اجر و پاداش آنها در بارگاه الهی ثبت و محفوظ است.

کد مطلب 5028933

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