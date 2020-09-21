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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۳۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد:

احتمال شروع زودهنگام موج جدید همه‌گیری کرونا در سیستان و بلوچستان

احتمال شروع زودهنگام موج جدید همه‌گیری کرونا در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد احتمال شروع زودهنگام موج دوم همه‌گیری کرونا در سیستان و بلوچستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سیدمحمد هاشمی شهری اظهار داشت: بررسی‌های اپیدمیولوژیک و شواهد آماری نگران کننده است و احتمال شروع موج دوم همه‌گیری کرونا در سیستان و بلوچستان وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد موارد مثبت آزمایشگاهی کرونا در استان با ۶۲ مورد افزایش به ۱۳ هزار و ۹۳۶ نفر رسید، افزود: اگر میزان استفاده از ماسک در فضاهای سربسته ۷۰ درصد و یا بیشتر باشد و فاصله فیزیکی هم به همان میزان رعایت شود, شاهد تأثیر آن بر کنترل همه‌گیری خواهیم بود.

وی اضافه کرد: استفاده از ماسک‌های پارچه‌ای در عین حال که باعث کاهش ابتلاء می‌شود از لحاظ اقتصادی هم برای خانواده‌ها قابل تأمین است. تولید و اهدا ماسک‌های پارچه‌ای مناسب همچنان یکی از مهمترین عرصه‌های حضور و فعالیت گروه‌های جهادی و خیران است.

هاشمی شهری تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌کنم همچنان پایبندی خود به دستورالعمل‌های بهداشتی را ادامه دهند، از مسافرت‌های غیرضروری خودداری کنند و میهمانی‌های خانوادگی که معمولاً افراد بدون ماسک در آن شرکت می‌کنند را برگزار نکنند.

وی گفت: با وجود فعالیت مستمر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، پیشگیری همچنان مهمترین کاری است که باید انجام دهیم. هم استانی‌ها می‌توانند از سامانه اینترنتی به نشانی salamat.gov.ir و سامانه تلفنی ۴۰۳۰ برای دریافت مشاوره و غربالگری غیرحضوری استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: علاوه بر غربالگری‌های غیرحضوری، ۱۱ مرکز غربالگری حضوری هم در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعال است و تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از هم‌استانی‌ها از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربه موفق مراکز غربالگری حضوری در شناسایی موارد مثبت کرونا و کاهش مراجعات غیرضروری مردم به بیمارستان‌ها، آماده هستیم تا در صورت نیاز دو مرکز غربالگری دیگر نیز به این مجموعه اضافه کنیم.

کد مطلب 5029052

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