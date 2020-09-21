ادامه دخالت غرب در امور بلاروس با سفر رقیب «لوکاشنکو» به بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «سوتلانا تیخانووسکایا» رقیب رئیس جمهوری بلاروس در انتخابات اخیر این کشور امروز دوشنبه برای دیدار با مقامات اتحادیه اروپا به بروکسل می رود.

تیخانووسکایا قرار است امروز دوشنبه در جریان سفرش به بروکسل با وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار کند.

او اعلام کرده که فهرستی از نیروهای مسئول در سرکوب تظاهرات کنندگان در بلاروس را تهیه کرده است. وی قصد دارد خواستار وضع سریع تحریم های اتحادیه اروپا علیه دولت الکساندر لوکاشنکو شود.

این وضعیت در حالی است که «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این اتحادیه الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی شناسد. الکساندر لوکاشنکو از سال ۱۹۹۴ میلادی تاکنون قدرت را در بلاروس در دست دارد.

بنا به نتیجه رسمی الکساندر لوکاشنکو در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر برای ششمین دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهوری بلاروس انتخاب شد. این در حالی است که مخالفان ضمن رد نتیجه انتخابات از «تقلب» در رای گیری سخن می گویند.

لوکاشنکو هشدار داده که اقدامات مخالفان و حمایت کشورهای غربی از آنها در راستای انجام انقلاب رنگی در بلاروس انجام می شود و اگر غربی ها در این پروژه موفق شوند به سراغ کشورهای دیگر از جمله روسیه خواهند رفت.