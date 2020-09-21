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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۴۱

امام جمعه خورموج:

برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دشتی باشکوه و باکیفیت برگزار شود

برنامه‌های هفته دفاع مقدس در دشتی باشکوه و باکیفیت برگزار شود

دشتی- امام جمعه خورموج بر ضرورت برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح دوشنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان دشتی ضمن تبریک این هفته اظهار داشت: رزمندگان عزیز در هشت سال دفاع مقدس افتخارات زیادی کسب کردند.

وی افزود: رمز پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس و جبهه‌های مقاومت اعتقاد به خدا و امدادهای غیبی بوده است.

مصلح با بیان اینکه این عظمت‌ها نباید فراموش کنیم، بیان کرد: شما رزمندگان کارهای غیر ممکن را ممکن کردید و اجازه ندادید حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن بیافتد.

وی ادامه داد: باید هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم و از فداکاری‌های رزمندگان تجلیل و تکریم کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان گفت: در این هفته ۱۴۰ برنامه در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار افزود: یکی از برنامه‌های مهم در این هفته تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت بوده است.

وی بیان کرد: هفته دفاع مقدس فصل مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی است که می‌طلبد فداکاری‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان عزیز تجلیل شود.

زارعی تبار بیان کرد: فداکاری شما عزیزان باعث شده امروز ایران اسلامی در اوج عزت و دشمنان در ذلت باشند.

کد مطلب 5029158

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