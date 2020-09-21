به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح دوشنبه در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس در شهرستان دشتی ضمن تبریک این هفته اظهار داشت: رزمندگان عزیز در هشت سال دفاع مقدس افتخارات زیادی کسب کردند.

وی افزود: رمز پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس و جبهه‌های مقاومت اعتقاد به خدا و امدادهای غیبی بوده است.

مصلح با بیان اینکه این عظمت‌ها نباید فراموش کنیم، بیان کرد: شما رزمندگان کارهای غیر ممکن را ممکن کردید و اجازه ندادید حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن بیافتد.

وی ادامه داد: باید هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم و از فداکاری‌های رزمندگان تجلیل و تکریم کنیم.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان گفت: در این هفته ۱۴۰ برنامه در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار افزود: یکی از برنامه‌های مهم در این هفته تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت بوده است.

وی بیان کرد: هفته دفاع مقدس فصل مهمی از تاریخ انقلاب اسلامی است که می‌طلبد فداکاری‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان عزیز تجلیل شود.

زارعی تبار بیان کرد: فداکاری شما عزیزان باعث شده امروز ایران اسلامی در اوج عزت و دشمنان در ذلت باشند.