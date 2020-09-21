به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران آذرماه امسال باید در مسابقات جام ملت های فوتسال آسیا در کشور کویت به میدان برود. ایران در این رقابت ها با تایلند، کره جنوبی و عربستان همگروه است.

تعویق چند باره جام ملت های آسیا و بر هم خوردن نظم و تقویم برگزاری این بازی ها باعث شد تا نه تنها ایران بلکه تقریبا تمام کشورها در برنامه ریزی مناسب برای آماده سازی بازیکنان خود باز بمانند.

باوجود این، تیم ملی ایران سه - چهار مرحله اردو را با حضور تعدادی از بازیکنانش برگزار کرد و روز شانزدهم و هفدهم مهرماه هم در تاشکند در دیدارهایی تدارکاتی به مصاف تیم ملی ازبکستان می رود.

مسئولان کمیته فوتسال و مربیان تیم ملی علاوه بر این، پیگیر برگزاری بازی ها و اردوهای دیگری هم هستند. از جمله برنامه های مدنظر ایران می توان به درخواست برگزاری اردو در کشور کویت، میزبان جام ملت ها اشاره کرد.

در حال حاضر رایزنی های مقدماتی برای سفر تیم ملی فوتسال ایران به کویت پیش از شروع مسابقات قهرمانی آسیا صورت گرفته و احتمالا تیم های دو کشور دو دیدار تدارکاتی با یکدیگر برگزار می کنند.

کویت یکی از کشورهایی بود که مدنظر کمیته فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت چهارجانبه جزیره کیش قرار داشت اما این تورنمنت به خاطر ویروس کرونا لغو شد.

البته کویت در چند ماه گذشته نشان داده است سخت گیری های زیادی نسبت به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و سفر خارجی ها به این کشور انجام می دهد و مشخص نیست تیم ایران هم در نهایت بتواند به این کشور برود یا خیر.