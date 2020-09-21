به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم آبفروش، جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر در پنجمین گردهمایی ملی فعالان مردمی عرصه اربعین (هیأت‌ها، مواکب، کاروان‌ها و مبلغان) و پنجمین همایش هیأت‌های فعال در عرصه اربعین که به صورت مجازی با استفاده از بسترهای رسانه‌ای برگزار شد، با بیان اینکه شرایط ویژه حاکم بر کشور به خصوص قم مانع از برگزاری حضوری این مراسم شد، گفت: گردهمایی فعالان اربعین دو مرتبه در مسجد مقدس جمکران و دو مرتبه نیز در آستان قدس رضوی برگزار شد و همایش هیأت‌های فعال در عرصه اربعین نیز طی چهار سال گذشته به همت جامعه ایمانی مشعر برگزار شد و اکنون نیز شاهد برگزاری پنجمین دوره این همایش هستیم.

وی اضافه کرد: از مجموعه جلسات و ایده‌پردازی‌هایی که در حوزه اربعین رقم خورد می‌توان متوجه شد که اربعین تعطیلی‌پذیر نیست و مراسم و مناسک اربعین تعطیل نمی‌شود و وظایف ما زمین نمی‌ماند به همین علت همه ما باید با توجه به امکانات و ظرفیت‌های خود به وظیفه عمل کنیم.

جانشین دبیر جامعه ایمانی مشعر گفت: نخستین تکلیف این است که حضور خود را برای تمام مسئولان داخلی و خارجی اعلام کنیم و در این راستا دیپلماسی قوی را نیازمند هستیم و فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی در این راستا رسالت سنگین‌تری بر عهده دارند.

وی از ثبت‌نام نمادین هیأت‌های مذهبی برای اربعین حسینی یاد کرد و گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته مواکب می‌توانند فضاسازی خود را در سطح شهر انجام داده و فعالیت‌های مختلف فرهنگی را با محوریت اربعین دنبال کنند؛ هزینه‌های مورد نیاز سفر اربعین را از زائران داوطلب جمع‌آوری و این هزینه‌ها را به دست موکبان حاضر در عراق برسانند.

آبفروش خاطرنشان کرد: هر ساله بسیاری از هیأت‌ها امکان برگزاری مراسم اربعین را به شیوه مطلوب نداشتند اما امسال مداحان و هیأتی‌ها باید مراسم‌های باشکوهی را در شهرها برگزار کنند.

وی راهبرد و دیپلماسی خدمت و رسیدگی به محرومان را مهم‌ترین رکن نقش‌آفرینی هیأت‌های مذهبی در اربعین امسال دانست و عنوان کرد: در این شرایط خاص برخی از مردم نیازمند کمک ویژه هستند به همین علت هیأت‌های مذهبی باید در خط مقدم کمک به نیازمندان حضور یابند، هر چند جریان‌های معاند بر سر اتفاقات کوچک اقدامات هیأتی‌ها و انقلابی‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند.

آبفروش از علاقه برخی افراد برای برگزاری مناسک اربعین یاد کرد و گفت: قرار نیست امسال مناسک‌سازی یا شبیه‌سازی مناسک را داشته باشیم بلکه اصل مناسک را که یکی از آن‌ها پیاده‌روی است را دنبال کنند؛ هر چند قرار نیست دسته عزاداری راه اندازی کنیم تا از نظر پروتکل‌ها به مشکل بخوریم بلکه قرار است خانواده‌ها از هر نقطه‌ای در یک شهر به سمت یک مکان مقدس که ظرفیت میزبانی از مردم در فضای باز را نیز داشته باشد حرکت کنند.

وی گفت: بیشتر از این متوقف ماندن و اصرار کردن بر باز شدن مرزها امکان دارد که ما از اصل اربعین حسینی غافل کند به همین علت امیدواریم فعالان این عرصه پای کار آمده و به دغدغه‌های خود در شرایط حاضر توجه کنند.

