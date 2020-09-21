ممنوعیت تردد خودرو در ٢٢ معبر در ٢٢منطقه شهر تهران در روز اول مهر

به گزارش خبرگزاری مهر؛ وهاب میزانی با اشاره به برنامه‌های شهرداری تهران در روز جهانی بدون خودرو از برپایی همایش هم رکابی شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری در صبح روز سه شنبه در راستای پویش سه شنبه‌های بدون خودرو خبر داد و گفت: طی این روز (سه شنبه اول مهر ماه) با ممنوعیت تردد خودرو از ساعت ١٦ تا ١٨ در ٢٢ معبر مشخص از مناطق ٢٢ گانه پایتخت، شهروندان لذت حضور در معابر شهری به صورت پیاده یا با دوچرخه را تجربه خواهند کرد و تشویق می‌شوند سفرهای شهری خود را با استفاده از وسایل نقلیه عمومی انجام دهند.

معاون آموزش معاونت حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه طبق هماهنگی‌های انجام شده با پلیس راهور تردد هرگونه خودرو در مسیرهای مشخص شده در سطح مناطق ٢٢ گانه ممنوع است. تصریح کرد: برپایی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای جلب مشارکت شهروندان و پیوستن آنان به پویش سه شنبه‌های بدون خودرو، استفاده از ظرفیت سمن‌های فعال در سطح مناطق، اطلاع رسانی عمومی از اجرای همایش، آگاهی بخشی و آموزش شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان از مزایای استفاده از حمل و نقل پاک و مخاطرات خودرو محوری از دیگر برنامه‌هایی است که در حاشیه این همایش برگزار می‌شود.

به گفته میزانی این اقدام با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تمامی پروتکل‌های بهداشتی در راستای تحقق اهداف شهرداری تهران در بحث استفاده از دوچرخه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و حمل و نقل پاک همزمان با ۲۲ سپتامبر «روز جهانی بدون خودرو» برگزار می‌شود.