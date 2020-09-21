حسین پاکدل دومین روایتگر موسیقی- نمایش «علمدار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، داریوش ارجمند آغازگر اجرای موسیقی- نمایش «علمدار» به تهیه کنندگی پرویز پرستویی، کارگردانی حسین پارسایی، رهبری ارکستر بردیا کیارس و آهنگسازی پوریا خادم است که از روز سه شنبه اول مهر ساعت ۲۱ با رعایت پروتکل های بهداشتی و تماشاگران‌ محدود و به صورت آنلاین در تالار وحدت اجرا می شود.

همچنین حسین پاکدل یکی دیگر از هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون دوم مهر روایتگر موسیقی-نمایش «علمدار» را در تالار وحدت روایت می کند.

گروه آوازی به سرپرستی صبا یاوری و اعضای آن شامل: گلناز نوروزی، پگاه نجفی، صبا یاوری، مریم جلالی کندی، دریا رضوی، پرنیان روحانی، نغمه حسینی، شیمامحمدبیگی، فرناز ساحری، هستی خمان، مرجان علی، حانیه عاملی، موژان موثقی، نفیسه بابایی، صبا دلداده، کیمیا شیدایی، عدنان فروردین، علی جنابی، امیر یوسفی‌ها، فرزین تهرانی، مانی فرزانه، منوچهر طالبی، افشین ثابت گنجی، افشین فرخی، پیام حسینی، حسین لبیبی، امید رضایی، پرهام دمشقی، محمدهادی مجیدی، امیررضا اردیبهشت، ارکستر سمفونیک تهران را با اشعار آیینی همراهی می کنند.

علی براتی طراح حرکت ‌و پژمان زهاب طراح جلوه های ویژه بصری پروژه «علمدار» به نویسندگی محمد رضا کوهستانی است.

موسیقی-نمایش «علمدار» با مشارکت بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و موسسه خادمین علی ابن ابیطالب (ع) با اهداف خیرخواهانه تهیه و تولید شده است.

تهیه بلیت این برنامه از طریق سایت ایران نمایش به آدرس: www.irannamayesh.com به صورت همت عالی است و کلیه درآمدهای این برنامه صرف امور خیریه در مناطق محروم کشور به ویژه سیستان و بلوچستان می شود.

تماشاگران محترم می توانند با پرداخت بهای بیشتر بلیت در این رویداد فرهنگی و خیریه مشارکت کنند.