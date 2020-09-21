به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، معاون بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بورسی اعلام کرد که با توجه به اهمیت روزافزون الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضای بازار به موجب آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت ها جزء الزامات پذیرش شرکت ها است.

بر اساس این اطلاعیه، شرکت ها باید به قید فوریت ضمن معرفی بازارگردان دارای مجوز از سازمان بورس، درخواست رسمی ارائه خدمات بازارگردانی را از سوی بازارگردان منتخب آن شرکت طبق متغیرهایی و شامل نام شرکت، تاریخ شروع بازارگردانی، مدت بازارگردانی حداقل شش ماهه، نام بازارگردان، کارگزار بازارگردان، حجم سفارش انباشته یک بیستم حداقل حجم معاملات روزانه، حداقل حجم معاملات روزانه ۲۰ درصد میانگین حجم معاملات روزانه یک ماه گذشته (۲۰ روز معاملاتی گذشته) و دامنه مظنه سفارش ۳ درصدی، حداکثر تا ۱۰ مهر به این معاونت ارسال کنند.

در این اطلاعیه همچنین اعلام شد که رعایت بند ۷ در شروع عملیات بازارگردانی با ۵ درصد میانگین معاملاتی روزانه یک ماه گذشته بلامانع است و حداکثر طی ۴ ماه از تاریخ ۱۰ مهر، رعایت دقیق بند ۷ تعهدات بازارگردان الزامی است.