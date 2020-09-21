پایان زیان انباشته در بانک صادرات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات، احمد فاضلی، معاون مالی این بانک، گفت: بانک صادرات ایران نه تنها در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه مربوط به سال ۹۹ زیان انباشته ندارد، بلکه سود قابل توجهی شناسایی شده است.

احمد فاضلی افزود: بانک صادرات ایران امسال شرایطی در صورت‌های مالی خود ارائه خواهد کرد که در ۶۸ سال گذشته در این بانک بی‌نظیر بوده است. این اتفاق را سهامداران بانک به‌زودی در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و به مراتب بهتر و قوی‌تر در صورت‌های مالی سالانه شاهد خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: به تمام کسانی که از بانک صادرات ایران تسهیلات دریافت می‌کنند این نوید را می‌دهیم که با تغییر، افزایش و بهبود نسبت کفایت سرمایه به درستی و با اطمینان در خدمت تسهیلات‌گیرندگان هستیم. تولیدکنندگان واقعی می‌توانند روی بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک مطمئن حساب کنند.

فاضلی گفت: خوشحالیم که توانستیم ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات «وسپهر» را در بورس عرضه اولیه کرده و این موفقیت بزرگ را رقم بزنیم و یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری را برای عرضه به سهامداران عام ارائه کنیم.

وی اظهار کرد: اطمینان داریم استقبال مناسبی که از سهام «وسپهر» در بازار سهام صورت گرفته به این خاطر است که فعالان بازار بورس براساس اطلاعات اقدام به معامله در این بازار می‌کنند.

معاون مالی بانک صادرات ایران اضافه کرد: «وسپهر» این قابلیت را دارد که امنیت سرمایه‌گذاری سهامداران را تامین کند. امنیت از این منظر که ارزش سهمش نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش قابل توجه خواهد داشت و این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار را نیز دچار هیجان نخواهیم کرد.

فاضلی گفت: بازارگردانی «وسپهر» به صورتی کارا و موثر صورت خواهد گرفت و به نحوی رفتار خواهد شد که بازار دچار التهاب نشود. ولی از سهم‌مان در زمان‌های مناسب و همراه با بازار حمایت می‌کنیم. تمام تلاش ما این خواهد بود که واسطه‌گری و سفته‌بازی از بازار بورس رخت بندد. ما تلاش کردیم در بازارگردانی سهام سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات این اتفاق رخ دهد و درصد قابل توجهی سهم برای این امر اختصاص دادیم.

وی افزود: شرکت‌های بزرگی در زیرمجموعه گروه مالی سپهر صادرات وجود دارد که مقدمات برای عرضه اولیه سهام آنها در بورس فراهم شده که امیدواریم این مهم تا پایان سال اتفاق بیفتد.