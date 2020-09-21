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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۳۰

برگزاری طرح توانمندسازی «کاتینو» در باشگاه فیلم «سوره»

برگزاری طرح توانمندسازی «کاتینو» در باشگاه فیلم «سوره»

باشگاه فیلم سوره دوره شناسایی و توانمندسازی فیلمسازان را با طرح «کاتینو» برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فیلم سوره، نخستین دوره طرح شناسایی و توانمندسازی «کاتینو» در باشگاه فیلم سوره آغاز به کار کرد.

در این طرح که به منظور شناسایی نیروهای مستعد و جوان در حوزه فیلم داستانی برگزار می شود، قرار است بعد از ثبت نام و مصاحبه حضوری اولیه، افراد واجد شرایط در مسیر حمایت و توانمندسازی در حوزه های داستان نویسی، کارگردانی و تولید فیلم داستانی قرار بگیرند. برگزیدگان این دوره نیز برای تولید فیلم حمایت خواهند شد و پروژه‌هایی در باشگاه فیلم سوره با همکاری آن ها تولید می‌شود.

در متن فراخوان این دوره آموزشی آمده است، دوره آموزشی و توانمندسازی «کاتینو» مسیری برای جذب و توانمندسازی جوان ها و نوجوان های فیلمساز و فیلمنامه نویس است که قرار است برگزیدگان آن به عنوان فیلمساز یا فیلمنامه نویس در باشگاه فیلم سوره ادامه فعالیت دهند تا در صورت احراز توانمندی، در مسیر نگارش فیلمنامه یا کارگردانی آثار کوتاه، تله فیلم و فیلم سینمایی کسب تجربه کنند.

سن شرکت در طرح «کاتینو» ۱۷ تا ۲۳ سال است. ضمن آن که فیلمسازهای متقاضی باید حداقل یک اثر تولیدی و فیلمنامه نویس ها باید حداقل یک طرح فیلمنامه داشته باشند.

متقاضیان حضور در این دوره توانمندسازی می توانند تا تاریخ ۱۵ مهر ماه آثار خود را به همراه رزومه (مشخصات فردی، آدرس، شماره تماس، تحصیلات، دوره‌های هنری گذرانده، مهارتهای مرتبط و شناسنامه آثار ارسالی) خود را در شبکه های اجتماعی به شماره تماس ۰۹۰۱۴۱۳۳۳۹۸ یا از طریق سامانه ارسال آثار در وبسایت باشگاه فیلم سوره به نشانی www.sourehfilm.ir ارسال کنند.

باشگاه فیلم سوره در قالب گروه هنری کات وظیفه توانمندسازی نیروهای جوان و مستعد فیلمساز را دارد و در مدت ۶ ساله فعالیت خود، چهره های جوان متعددی را در حوزه های مختلف فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و مدیریت تولید تربیت و پرورش داده است که سید محمدرضا خردمندان، رضا زهتابچیان، امیرعباس ربیعی، حسین دارابی، مهدیار عقابی و ... جزو آن ها هستند.

کد مطلب 5029365

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