استاندار کرمانشاه بر توسعه تجارت با عراق تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در دفتر استاندار با جمعی از مسئولان و مدیران ارشد حوزه تجارت ایران و عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، حسن دانایی‌فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، کیوان کاشفی، دبیر اتاق بازرگانی ایران، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران و جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق حضور داشتند.

توسعه مبادلات تجاری با عراق از محورهای اصلی این دیدار بود و حاضران درباره راهکارهای ارتقای سطح تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین موضوع تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای صادرات و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور تأکید شد.

در ادامه این نشست، راهکارهای عملی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی موجود و رفع موانع پیش روی صادرات و مبادلات با دولت عراق مورد توجه قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه و رئیس خانه معدن نیز در این دیدار حضور داشتند.

این نشست در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی، تسهیل تجارت و استفاده از ظرفیت‌های استان کرمانشاه برای توسعه مبادلات تجاری با عراق برگزار شد.