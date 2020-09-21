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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

با انتشار یک پیام تصویری تشریح شد؛

آخرین وضعیت درمانی محمدرضا شجریان به روایت پزشک معتمد

آخرین وضعیت درمانی محمدرضا شجریان به روایت پزشک معتمد

حسن عباسی از دوستان و پزشکان معتمد محمدرضا شجریان خواننده موسیقی ایرانی به بهانه فرارسیدن سالروز تولد هشتاد سالگی این هنرمند، آخرین وضعیت درمانی وی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی از دوستان و پزشکان معتمد محمدرضا شجریان دوشنبه سی و یکم شهریور ماه با انتشار یک ویدئو تازه‌ترین اوضاع جسمانی این خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی در آستانه هشتادمین سالروز تولدش را تشریح کرد.

در پیام تصویری حسن عباسی آمده است: «با عرض همه هنردوستان و همه دوستداران استاد شجریان. تولد استاد عزیز را به همه شما تبریک عرض می‌کنم. ما کماکان در خدمت استاد هستیم و شرایط عمومی ایشان را با کمک همه همکاران کنترل می‌کنیم و تمام سعی را می‌کنیم که نهایت راحتی و درمان ایشان را فراهم کنیم. امشب هم کماکان در خدمتشان هستم و از جانب تمام هنردوستان و علاقه‌مندان ایشان دست ایشان را می‌بوسم.»

محمدرضا شجریان در دور جدید تشدید بیماری خود به دلیل عفونت شدید و افت فشار از روز شنبه ۲۵ مرداد در بیمارستان جم و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. وی از روز سوم شهریور ماه به دلیل بهبود شرایط عمومی ادامه روند درمانی خود را در منزل پیگیری می‌کند.

کد مطلب 5029388
علیرضا سعیدی

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