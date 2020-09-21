آخرین وضعیت درمانی محمدرضا شجریان به روایت پزشک معتمد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی از دوستان و پزشکان معتمد محمدرضا شجریان دوشنبه سی و یکم شهریور ماه با انتشار یک ویدئو تازه‌ترین اوضاع جسمانی این خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی در آستانه هشتادمین سالروز تولدش را تشریح کرد.

در پیام تصویری حسن عباسی آمده است: «با عرض همه هنردوستان و همه دوستداران استاد شجریان. تولد استاد عزیز را به همه شما تبریک عرض می‌کنم. ما کماکان در خدمت استاد هستیم و شرایط عمومی ایشان را با کمک همه همکاران کنترل می‌کنیم و تمام سعی را می‌کنیم که نهایت راحتی و درمان ایشان را فراهم کنیم. امشب هم کماکان در خدمتشان هستم و از جانب تمام هنردوستان و علاقه‌مندان ایشان دست ایشان را می‌بوسم.»

محمدرضا شجریان در دور جدید تشدید بیماری خود به دلیل عفونت شدید و افت فشار از روز شنبه ۲۵ مرداد در بیمارستان جم و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. وی از روز سوم شهریور ماه به دلیل بهبود شرایط عمومی ادامه روند درمانی خود را در منزل پیگیری می‌کند.