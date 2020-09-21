کاهش ۱۶ درصدی تلفات تصادفات در پنج ماهه ابتدایی امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماهه نخست سال جاری شش هزار و ۳۳۲ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند؛ این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و ۵۶۰ نفر بود، ۱۶.۲ درصد کاهش یافته است.

در پنج ماهه ابتدایی امسال از کل تلفات تصادفات، پنج هزار و ۱۸۶ نفر مرد و یکهزار و ۱۴۶ نفر زن بودند.

در این مدت چهار هزار و ۱۷۱ نفر در مسیرهای برون شهری، یکهزار و ۷۱۳ نفر در مسیرهای درون شهری، ۴۱۵ نفر در مسیرهای روستایی، پنج نفر در راه‌های اختصاصی و ۲۸ نفر نیز در سایر مسیرها جان خود را از دست دادند.

همچنین در پنج ماهه نخست امسال استان‌های تهران با ۴۸۷، فارس با ۴۵۴ و اصفهان با ۴۰۰ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۴۳، چهارمحال و بختیاری با ۹۴ و یزد با ۹۸ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.

کاهش ۲۶ درصدی مراجعه مصدومان

در پنج ماهه امسال ۱۱۷ هزار و ۳۷۶ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۸۸ هزار و ۳۷۸ نفر از آنان مرد و ۲۸ هزار و ۹۹۸ نفر زن بودند. آمار مصدومان تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مصدومان ۱۵۹ هزار و ۵۰ نفر بود، ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۱۲ هزار و ۷۷۹، خراسان رضوی با ۱۰ هزار و ۲۲۲ و اصفهان با هشت هزار و ۹۶۲ مصدوم بیشترین و استان‌های هرمزگان با ۹۸۰، ایلام با یکهزار و ۲۰ و بوشهر با یکهزار و ۲۳۴ مصدوم کمترین آمار مصدومان تصادفات را داشته اند.

مطابق آمارها در پنج ماهه امسال آمار مصدومان تصادفات در همه استان‌های کشور روندی کاهشی داشته. آمار تلفات نیز به استثنای شش استان، در باقی استان‌ها با کاهش مواجه بوده است.

مرگ بیش از ۱۴۰۰ نفر در تصادفات مرداد

در حوادث رانندگی مرداد امسال یکهزار و ۴۷۴ نفر در تصادفات جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴.۷ درصد کاهش یافته است.

آمار مصدومان ارجاعی به پزشکی قانونی نیز در مرداد ماه با ۲۱ درصد کاهش نسبت به مرداد سال قبل، به ۲۷ هزار و ۴۲۸ نفر رسیده است.

