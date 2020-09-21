به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مقاومت ملت بزرگ ایران در آزمون شکوهمند و بالندگی و تناوری گفتمان مقاومت و اقتدار را ستودنی خواند و تاکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت گفتمان ذلت آفرین آمریکا و همپیمانانش برای به سازش کشیدن مقاومت ۴۰ ساله ملت بزرگ ایران را پیروزی افتخارانگیز در این هماورد نفس‌گیر پیش روی جهانیان قرار داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: جبهه عبری، غربی، عربی با دست پنهان آمریکا و صهیونیسم پیوسته به دنبال «نفوذ»، «استحاله» و «فروپاشی» نظام جمهوری اسلامی بود و از «تهدید»، «تحریم» و «تحریف» برای از میدان به در کردن مکتب امام خمینی (ره) و جایگزین کردن اسلام ستیزی و سبک زندگی آمریکایی از هیچ شقاوت و پلشتی فروگذار نکرد و همواره در ۴۰ سال گذشته اصول و اندیشه امامین انقلاب را با بهره‌گیری از اندیشکده‌های راهبردی خود مورد توهین و تحریف قرار داد. آنچه اکنون در چله‌نشینی افتخارآمیز ملت ایران پیش روی جهانیان است، درخشش گفتمان مقاومت و اقتدار اسلامی است که پشتوانه بزرگ معنویت، عدالت، استقلال، آزادی و عقلانیت، مردم‌سالاری و دشمن‌شناسی عمیق ملت ایران را با خود به همراه دارد.

جمعیت جانبازان در بخش دیگر این بیانیه به هنر شگفت‌انگیز ملت ایران برای تبدیل تهدید به فرصت‌های بزرگ در خنثی کردن تحریم با شکوفایی استعدادهای جوان و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در عرصه‌های متنوع علمی و پژوهشی و مقابله با پدیده تحریف از طریق روشنگری و بازخوانی عنصر مقاومت، زبان جذاب و تاثیر گذار هنری اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه بر ملت ایران گذشت، آن‌چنان در فراز و فرود حوادث نفس‌گیر بین‌المللی و پیاده‌نظام نفوذی آنها در داخل، به رزمی تمام عیار مبدل شد که حتی دامن زدن به فتنه‌های بزرگ و وارونه نمایی های بزرگتر برای متوقف کردن انقلاب اسلامی نتیجه‌ای جز آشکار شدن و پوشالی بودن مولفه‌های اقتدار آمریکا و هم‌پیمانانش نبود.

جمعیت جانبازان در بیانه خود آورده است: اقرار به هزینه ۷ هزار میلیارد دلاری آمریکا برای درهم شکستن انقلاب اسلامی و اقرار ترامپ به نتیجه‌بخش نبودن هزینه انجام شده، نشان از انتخاب گفتمان صحیح امام راحل برای شکست هیمنه پوشالی شیطان بزرگ بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: چله‌نشینی ملت ایران برای پاسداشت از آرمان‌های بلند با وجود چهره‌ها و جریان‌های غرب‌پرست که جاهلانه یا خائنانه قطعه‌ای از پازل شیطان بزرگ را تکمیل می‌کردند و با وصله پینه کردن تئوری‌های نخ‌نما شده غربی در پی اردوکشی‌های خیابانی، نافرمانی‌های مدنی و نیز فشار از پایین چانه‌زنی از بالا بودند و حتی در سال‌های اخیر همصدا با آمریکا وقوع تابستان‌های داغ را فریاد زدند، نمایان می‌شود؛ چراکه انقلاب و اندیشه وحیانی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نشان داد با الگوی کارآمد «ولایت مطلقه فقیه» می‌توان هر کمین دشمن را به مهلکه‌های علیه خود او مبدل کرد.

جمعیت جانبازان معتقد است: درخشش خون حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس سرآغاز گشایش و دامن گستردن «مکتب سلیمانی» شد تا همه دانش‌آموختگان مشتاق اسلام ناب محمدی و آزادگان عدالتخواه بتوانند عمق عزتمندانه گفتمان مقاومت و اقتدار را بر مبنای عاشورا و انتظار بیاموزند.

این تشکل سیاسی فرارسیدن چهلمین سال بازخوانی دفاع مقدس را فرصتی برای مرور داشته‌های ملت توصیف و تاکید کرد: ما می‌توانیم در عرصه‌های جدید این الگو را تعریف عملیاتی کرده، اسطوره‌های شهید، آزاده، جانباز، رزمنده و انقلابی و جهادگر را در عرصه‌های مختلف به تناسب زمان و مکان نمونه‌های قابل عمل به جامعه و جهانیان معرفی کنیم. کمااینکه اقبال آزادگان جهان به مکتب سلیمانی و جبهه مقاومت نشان داد شیفتگان انقلاب اسلامی سبک زندگی دینی و تمدن بر آمده از اندیشه وحیانی کم نیستند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی بر این باور است که بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس باید سرفصل جدیدی برای افق‌های روشن پیش رو باشد.

این بیانیه با تاکید بر اینکه هنوز منشور ارزشمند گام دوم مقام معظم رهبری شاکله ذهنی مسئولان را برای میدان‌داری در عرصه اجرایی، تقنینی و قضایی آنچنان که می‌باید در بر نگرفته است، تصریح کرد: پیوند زدن دستاوردهای گذشته و میدان‌داری در عرصه‌های پیش رو نیازمند ورود حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌های پژوهشی و راهبردی برای تئوری‌پردازی و ارائه طرح‌های عملیاتی و تحقق گام‌های پیش رو است.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن‌سازی مورد انتظار مقام معظم رهبری را در گرو پاسداری از دستاورد خون شهیدان، منحرف نشدن از صراط مستقیم اسلام ناب، پیروی از مقام عظمای ولایت و فصل‌الخطاب دانستن ایشان در تمامی امور و چشم برنداشتن لحظه‌ای از شیطان بزرگ و همپیمانانش می‌داند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی کلید پیروزی انقلاب را در زنده دیدن مکتب امام در گذر زمان می‌داند که فرمودند: «من در میان شما باشم یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می‌کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.فرزندان انقلابی‌ام، بغض و کینه انقلابی‌تان را در سینه‌ها نگه دارید، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست»