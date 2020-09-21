تولید ۳ برابری پتروشیمی ها دور از انتظار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی آقامحمدی، امروز (دوشنبه، ۳۱ شهریورماه) در آیین امضای ۱۳ قرارداد کلان پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت نفت و گاز گفت: باعث خوشحالی است که امروز دانشگاه‌های ما با سرعت قابل قبول و به نوعی زیر پوستی توسعه یافته‌اند و پیشرفت کرده‌اند.

وی از توسعه پژوهشگاه‌های کشور به‌ویژه پژوهشگاه صنعت نفت ابراز رضایت کرد و افزود: در بازدیدی که از پژوهشگاه صنعت نفت داشتم بسیار خوشحال شدم از اینکه نوع نگاه در همه مسائل و غیره در این پژوهشگاه متحول شده و زمینه رشد و تحول را ایجاد کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه نفت بهترین جایی است که باید شرایط نوین را تجربه کند، تصریح کرد: نفت در همه زمینه‌ها از مدیریت گرفته تا هوش مصنوعی و بحث‌های مختلف علمی و مدیریت، همه رشته‌ها را درون خود دارد، از این رو نمی‌توانیم آن را به‌صورت میان‌رشته‌ای دنبال کنیم.

آقامحمدی اظهار کرد: اگر در گذشته عنوان می‌شد قرار است بین دانشگاه و صنعت نفت قراردادی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی امضا شود بسیاری آن را امکان‌ناپذیر می‌دانستند، اما اکنون این کار انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یک زمان اشتباه برداشت از نفت این بود که فروش نفت باید به‌صورت خام و استفاده از آن در بودجه جاری کشور باشد، اما این اشتباه‌ها در نفت باید اصلاح شود وگرنه تا ما به جلو می‌رویم نفت همچنان تراز اول است و هم‌اکنون نیز که از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم بیشترین توجه به نفت است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دانشگاهیان گفت: تصمیم این است که تولید نفت افزایش یابد، همین امروز هم این حرف را می‌زنیم، امروزی که فردی ماشه بدون گلوله را کشیده است. به‌زودی و شاید در همین مهرماه با گروه‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند و شامل ۱۷ شرکت ایرانی می‌شود که با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید یک میلیون بشکه نفت جدید را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.

آقامحمدی افزود: من اگر این حرف‌ها را می‌زنم به این دلیل است که می‌دانم زنگنه به دلایلی خیلی از شرایط نفت نمی‌گوید، اما از آنجا که من مطلع هستم و در برخی نشست‌ها بودم بیان می‌کنم.

وی تصریح کرد: این برنامه دوری نیست که پتروشیمی‌ها تا سال ۱۴۰۴ تولید خود را سه برابر کنند یا در بحث گاز که هم‌اکنون رکورد تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب را ثبت کرده ایم و در بحث اکتشاف به‌صورت گسترده پیش می‌رویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی که حاصل تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی هستند با قدرت و قوت در چند کنسرسیوم با هم توافق کردند تا اسناد همکاری تولید روزانه یک میلیون بشکه جدید نفت را امضا و به قرارداد تبدیل کنند.