به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، شهرام عظیمی درباره مراسم قرعه کشی لیگ برتر والیبال بانوان گفت: قرعه‌کشی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر بانوان ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۰ روز شنبه پنجم مهرماه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: باشگاه‌های شرکت‌کننده در این مسابقات، تا عصر پنج‌شنبه سوم مهرماه فرصت برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود دارند تا در قرعه‌کشی لیگ برتر بانوان شرکت کنند.

سرپرست کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات، درباره آخرین وضعیت تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال مردان نیز گفت: ۱۵ تیم شرکت‌کننده در این مسابقات، تکلیف بدهی‌های خود را مشخص کردند، اما اگر به تعهدات خود برای این بدهی‌ها به موقع عمل نکنند، از حضور آن‌ها در دور برگشت مرحله مقدماتی این رقابت‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: عمل کردن به تعهدات، یک وظیفه دینی و اجتماعی است و فدراسیون والیبال حساسیت خاصی نسبت به انجام این موضوع دارد.