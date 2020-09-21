اجرای طرح «روز جهانی بدون خودرو» در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، مهدی نیکویی در جلسه کارگروه ترافیک افزود: طرح «روز جهانی بدون خودرو»، با مدیریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، اول مهرماه در کرمان، هم‌زمان با ۷۰ شهرِ کشور اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: این طرح با همکاری پلیس راهور مرکز استان و سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری کرمان در حاشیۀ استادیوم امام علی (ع) اجرا می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان ادامه داد: طرح «روز جهانی بدون خودرو» از ساعت ۱۶ اول مهرماه به مدت چهار ساعت با مسدودسازی بلوار رضوان از ورودی بلوار جمهوری‌اسلامی و بلوار غدیر یک تا خیابان لاله جنوبی اجرا می‌شود.

در این جلسه، با توجه به طرح‌های پیشنهادی مشاور و نظر اعضای کارگروه ترافیک، در خصوص غیرهم‌سطح‌سازیِ سه‌راه شرف‌آباد دو طرح ارائه شد که طرح شماره دو، مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت و مقرر شد در خصوص سرعت طرح برسی و هزینه‌های تملک نیز ارائه شود.

همچنین در این جلسه طرح‌های مطالعاتی اجرای تقاطع غیرهم‌سطح سه‌راه شرف‌آباد، ساماندهی ورودی‌ها و خروجی‌های شهر کرمان از بلوار آیت‌الله رفسنجانی و اتوبان هفت‌باغ، اجرای طرح اصلاح هندسی بزرگراه شمالی در محدوده سه‌راه شرف‌آباد، ایجاد سرعت‌کاه قبل از میدان سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و بلوار حجاج قبل از دوربرگردان، بررسی شد.