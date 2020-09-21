لزوم حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه نیازمند به تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس هستیم، اظهار داشت: فرهنگ ایثار و مقاومت را باید حفظ و به نسل‌های بعد منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه رمز بقای نظام اسلامی و انقلاب فرهنگ دفاع مقدس است، تصریح کرد: دوران دفاع مقدس درس‌های بسیار ارزشمند و تجربیات گران سنگی برای ما داشت.

رئیس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: گرچه انقلاب نو پای ما با جنگ تحمیلی به لحاظ مادی دچار خسارت شد و تجاوز نظامی و سرزمینی که شد همراه با خسارات متعدد بود و خیلی از فرصت‌ها را از نظام گرفت اما تجربیات گران سنگ نظامی، امنیتی و معنوی نیز برای ما به همراه داشت.

رزم با تاکید بر اینکه دوران دفاع مقدس یک فرصت بود و با تجربیات کسب شده از آن دوران امروز آمادگی مقابله با استکبار را داریم، افزود: دشمنان ما امروز توان مبارزه طلبی را ندارند و امروز ما هستیم که به نیروهای مقاومت امید می‌بخشیم و تقویت می‌کنیم تا یکپارچه و منسجم به عنوان لشکر مقاومت به ارزش‌های اسلامی دست یابیم و این ارزش‌ها را صادر کنیم.

وی ادامه داد: امروز حمایت از جنبش‌های آزادی بخش و ملل مستضعف وظیفه ماست که در قانون هم پیش بینی شده است؛ امید دادن و ارتقای کشورهای مسلمان وظیفه دینی ماست.