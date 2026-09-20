مردم در دفاع مقدس سوم حماسه آفریدند؛ اجرای ۴۵۰۰ ویژه برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ۱۴۵ شهید خبرنگار استان مازندران، اظهار کرد:خبرنگاران متعهد و رسانهها افسران ما در جبهه جهاد هستند و از حضور ارزشمند اصحاب رسانه در عرصههای مختلف قدردانی میکنم.
وی با تبریک هفته دفاع مقدس و همچنین مناسبتهای پیشرو افزود: با تأخیر، روز خبرنگار را خدمت خبرنگاران عزیز تبریک عرض میکنم. همچنین میلاد مسعود یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت و فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به همه ملت عزیز ایران و مردم استان مازندران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
فرمانده سپاه کربلا ادامه داد: بیتردید هفته دفاع مقدس امسال با تمام سالهایی که پشت سر گذاشتهایم، تفاوتهای عمیق و معناداری دارد و در شرایطی به استقبال این ایام میرویم که داغ سنگین شهدای اخیر بر دلهای ما نشسته است.
وی تصریح کرد: جای خالی آن مرد الهی و آن مجاهد خستگیناپذیر، امروز بیش از هر زمان دیگری در میان ما و در سنگرهای دفاع از انقلاب احساس میشود، اما مکتب شهادت به ما آموخته است که این فقدانهای بزرگ نهتنها حرکتهای بزرگ این ملت را متوقف نمیکند، بلکه امانت و رسالت ما برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب و خونهای ریختهشده را صدچندان سنگینتر و مقدستر میسازد.
سردار موحد با اشاره به شعار محوری برنامههای هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بر مبنای همین درک از شرایط خطیر کنونی، باید به جبهه دشمن نشان دهیم که با رفتن علمداران، علم این انقلاب هرگز بر زمین نمیماند.
وی افزود: این شعار فرصتی برای تجدید عهد عملی و برخاسته از عمق جان است؛ عهدی از جنس همان عهد مقدس رزمندگان و شهدا، برای آنکه پرچم این انقلاب را استوارتر از گذشته در مسیر خود حفظ کنیم.
رمز پیروزی دفاع مقدس حضور مردم بود
فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس یکی از درخشانترین قطعات تاریخ معاصر کشور است، گفت: اگر امروز پس از گذشت دههها، هشت سال دفاع مقدس را به عنوان درخشانترین قطعه از تاریخ معاصر خود ارج مینهیم، دلیل آن تنها در تاکتیکهای نظامی که چشم جهانیان را مبهوت خود کرد، نهفته نیست.
سردار موحد افزود: رمز اصلی آن پیروزی عظیم، حضور همهجانبه، خالصانه و بیدریغ مردم و گوشبهفرمان بودن آنان در برابر ولایت بود.
وی ادامه داد: اگر ماشین جنگی استکبار پشت مرزهای ما زمینگیر شد، به واسطه اراده آن دانشآموز، بازاری و کارگری بود که با فرمان امام عزیزمان از تمام هستی خود گذشتند و راهی جبههها شدند.
فرمانده سپاه کربلا خاطرنشان کرد: مایه مباهات و افتخار است که در همین یک سال اخیر، همین مردم بصیر آن معجزه بزرگ را بار دیگر تکرار کردند و در شرایط حساس، مردم بودند که سپر بلای کشور شدند.
مردم در دفاع مقدس سوم در میدان ایستادند
سردار موحد با اشاره به آنچه دفاع مقدس سوم عنوان کرد، گفت: اوج این شکوه و غیرت را ما در دفاع مقدس سوم به چشمان خودمان دیدیم؛ در همان جنگ تمامعیار ۴۰ روزه که آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام قوا و امپراتوری رسانهای خود به میدان آمدند تا به خیال خام خود کار انقلاب را یکسره کنند.
وی افزود: در بیش از ۲۰۰ روزی که گذشت و در این نبرد پیچیده که خاکریز اصلی آن ذهن، باور و امید جامعه بود، ما تجلی دوباره حضور و مقاومت مردم را دیدیم.
فرمانده سپاه کربلا بیان کرد: این یک حماسه بینظیر است که بیش از ۲۰۰ شبانهروز، مردم و زنان غیرتمند همین دیار علویون در خیابانها و میدانها حضور پیدا کردند تا با تمام وجود پای خیمه انقلاب بایستند و خونخواهی شهدای خود را فریاد بزنند.
سردار موحد تأکید کرد: یقین بدانید که این شببیداری و ایستادگی از همان جنس شبهای پرالتهاب والفجر ۸ و کربلای ۵ است.
وی گفت: مردم ولایتمدار در عمل ثابت کردند که در دفاع از حریم دین و انقلاب، نهتنها دستکمی از نسل دفاع مقدس ندارند، بلکه در امتداد همان مسیر، پیشگام و تاریخساز هستند.
خبرنگاران در خط مقدم جنگ ترکیبی
فرمانده سپاه کربلا در ادامه با اشاره به نقش اصحاب رسانه در تحولات کشور اظهار کرد: در تمامی روزها و شبهای حساس، شما خبرنگاران تماشاچی نبودید؛ شما دوشادوش مردم در کف میدان نبرد حضور داشتید.
سردار موحد افزود: قلمها و دوربینهای شما سلاح این جنگ ترکیبی بوده و هست و اجازه نمیدهد ماشین جنگ روانی دشمن جای حق و باطل را عوض کند و این حماسه عظیم مردمی را وارونه جلوه دهد.
وی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه تصریح کرد: رسانهها در تبیین واقعیتهای جامعه و انعکاس حضور مردم نقش مهمی دارند و باید همچنان در این عرصه فعال باشند.
اجرای ۴۵۰۰ برنامه و ۳۰ پروژه عمرانی و اشتغالزایی در هفته دفاع مقدس
فرمانده سپاه کربلا در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامههای سپاه کربلا برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: برنامههای مختلفی از سوی نواحی مقاومت، اقشار مختلف بسیج و معاونتهای استانی برای این ایام پیشبینی شده است.
وی افزود: افتتاح ۳۰ پروژه عمرانی و اشتغالزایی در هفته دفاع مقدس با مجموع اعتبار ۵۱ میلیارد تومان از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
سردار موحد با اشاره به مهمترین پروژههای این بخش گفت: پروژه مجتمع آبرسانی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان از جمله پروژههای شاخص است که با بهرهبرداری از آن، ۱۱ روستا از نعمت آب سالم بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین از افتتاح ۱۵ واحد مسکن محرومین و رونمایی و بهرهبرداری از طرحهای مختلف در روستاهای استان خبر داد.
فرمانده سپاه کربلا دیدار با خانوادههای معظم شهدا در سراسر استان را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: دستکم ۲۵ مراسم ویژه دفاع مقدس در استان برگزار خواهد شد.
سردار موحد ادامه داد: برگزاری ۲۲ یادواره میدانی شهدا، بهویژه اجتماع بزرگ مردمی در میدان بعثت با محوریت بزرگداشت شهدای امت، از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
اجرای ۱۲۰ ویژهبرنامه روایت میدانی در استان
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و روایتگری هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ۱۲۰ ویژهبرنامه روایت میدانی توسط سپاه استانی در میادین و اجتماعات مردمی شهرستانها برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه کربلا افزود: نواختن زنگ روایت در ۴۲۰ مدرسه سراسر استان، برگزاری برنامه فرهنگی و بازسازی عملیاتهای دفاع مقدس در شهرستان قائمشهر از دیگر برنامههای این ایام است.
وی همچنین از تداوم نهضت کمکهای مؤمنانه خبر داد و گفت: در این قالب، ۵ هزار بسته لوازمالتحریر و پوشاک میان دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد.
سردار موحد راهاندازی و هدایت پویشهای متنوع فرهنگی در فضای مجازی، برگزاری مسابقات روشنگری، برگزاری ۲۵ رویداد محوری استانی و بیش از رویدادهای ورزشی در سطح محلات را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس در ۲۲ شهرستان استان برگزار میشود و همچنین حدود ۴۰ کاروان زیارتی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام خواهند شد.
ابتکارات دانشمندان و فرماندهان ایران در دانشکدههای نظامی جهان تدریس میشود
فرمانده سپاه کربلا در ادامه با اشاره به ظرفیت علمی و ابتکار فرماندهان و دانشمندان کشور اظهار کرد: در عرصههای مختلف، خداوند فکر و ایدههایی را به ذهن دانشمندان و فرماندهان ما میاندازد و نمونه آن را در عملیاتهایی شاهد بودیم که هنوز هم در دانشکدههای نظامی بزرگ دنیا به عنوان الگو و ابتکار تدریس میشود.
سردار موحد افزود: تا مادامی که این هدف را دنبال کنیم و در این راه ایستادگی و مقاومت داشته باشیم، قطعاً پیروز میدان خواهیم بود؛ چراکه ما در حال یاری دین خدا هستیم و خداوند قطعاً از ما حمایت خواهد کرد.
وی با تأکید بر قدرت و پشتوانه الهی گفت: چه کسی از خدا قویتر است و چه پشتوانهای قویتر از خدا وجود دارد؟
سردار موحد با اشاره به دشواریهای مسیر پیشرو تصریح کرد: بالاخره هرچه در مسیر کوهنوردی به قله نزدیکتر میشویم، سختیها بیشتر و تبعات آن نیز سنگینتر میشود، اما انشاءالله با ادامه همین مسیر، پیروز خواهیم شد.
ضرورت حفظ وحدت و هماهنگی در کشور
فرمانده سپاه کربلا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز هماهنگی، همافزایی و اتحادی که میان مردم، نیروهای مسلح و دولت در میدان دیپلماسی و سایر عرصهها با هدایتهای رهبر معظم انقلاب برقرار است، بسیار مهم و ارزشمند است.
سردار موحد افزود: در گذشته مشکلات و ناهماهنگیهایی داشتیم، اما امروز به لطف خدا هماهنگیهای خوبی میان بخشهای مختلف شکل گرفته است.
وی با اشاره به پیامهای رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب پیام میدهند و از رئیسجمهور و مسئولان تشکر میکنند، یک موضوع تشریفاتی و بیدلیل نیست؛ حقیقتاً این اتحاد و هماهنگی، اتحاد خوبی است.
فرمانده سپاه کربلا در پایان تأکید کرد: امروز باید حول همین اتحاد حرکت کنیم و با حفظ همدلی و انسجام میان مردم، نیروهای مسلح و مسئولان، مسیر انقلاب و اقتدار کشور را با قدرت ادامه دهیم.
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