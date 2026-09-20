به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی کانون مجریان رسانه های دیداری، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کانون مجریان رسانه‌های دیداری، با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از اعضای شورای مرکزی این کانون به امضا رسید.

محمدرضا ظفرقندی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات مشترک و مؤثر در حوزه سلامت اظهار کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی اعضای کانون مجریان می‌تواند در متن تفاهم‌نامه لحاظ شود تا این همکاری به شکلی جامع‌تر و اثربخش‌تر ادامه پیدا کند.

وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های کانون مجریان رسانه‌های دیداری گفت: حضور چهره‌های شناخته‌شده و مورد اعتماد مردم در این کانون و برخورداری آنان از ظرفیت اثرگذاری رسانه‌ای، فرصت ارزشمندی برای نقش‌آفرینی در حوزه سلامت فراهم کرده است.

وی افزود: مردم چهره‌های رسانه‌ای را می‌شناسند و به آنان اعتماد دارند؛ بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای ترویج خودمراقبتی، اصلاح سبک زندگی، ارتقای سواد سلامت، توجه بیشتر به سلامت روان، کاهش باورهای نادرست درمانی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت استفاده کرد.

ظفرقندی ضمن قدردانی از شکل‌گیری این همکاری تاکید کرد: امیدوارم با همراهی یکدیگر بتوانیم گامی مؤثر برای سلامت مردم برداریم؛ چراکه گاهی برداشتن یک قدم کوچک در مسیر درست، می‌تواند آثار بزرگی برای جامعه به همراه داشته باشد.

این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای سطح سواد سلامت عمومی، افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در زمینه مسائل بهداشتی و ترویج فرهنگ سلامت از طریق ظرفیت و توانمندی چهره‌های مطرح رسانه‌ای عضو کانون مجریان و با پیگیری حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به امضای طرفین رسید.

کانون مجریان رسانه‌های دیداری، تشکلی صنفی متشکل از مجریان رسانه‌های دیداری کشور است. چهارمین مجمع انتخاباتی این کانون در خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد و در جریان آن، نیما کرمی، حمید محمدی، سونیا پوریامین، محمد سلوکی و مجید بهره‌مند به‌عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

نیما کرمی، مجید بهره‌مند، زهرا شاهین‌فر، مژده لواسانی، وحید رونقی، احمد اکبرنژاد، حسین عباسی، محمد نظری، حسین رفیعی، علیرضا عسکریان، داوود دادمرزی، زهرا سادات خلیلی، فرشید فهیم، حمید ترابیان، ایمان قیاسی، مریم وطن‌پور، عباس طاهریان، رضا امیراحمدی، سارا روستاپور و بیژن خراسانی از اعضای شورای مرکزی و کانون مجریان رسانه‌های دیداری حاضر در این مراسم بودند.