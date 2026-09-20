به گزارش خبرنگارمهر، سید احمد برآبادی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: میراث فرهنگی خراسان جنوبی در سال‌های گذشته معمولاً در نیمه دوم جدول رتبه‌بندی قرار داشت، اما از سال گذشته روند صعودی استان آغاز شد و با حرکت پله‌پله، ابتدا به رتبه‌های بالاتر رسیدیم و در نهایت در بهمن سال گذشته رتبه نخست کشور را کسب کردیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه حفظ یک جایگاه به مراتب دشوارتر از کسب آن است، تصریح کرد: استان‌هایی که این جایگاه را از دست داده‌اند، تلاش مضاعفی برای بازپس‌گیری آن دارند و به همین دلیل استمرار این موفقیت نیازمند تلاش و همراهی همه مجموعه‌هاست.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ گفت: در دیداری که با وزیر میراث فرهنگی و معاونان وی با حضور استاندار خراسان جنوبی داشتیم، پس از ارائه گزارش عملکرد استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اداره کل برای سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

برآبادی ادامه داد: اگرچه افزایش اعتبارات با تأخیر ابلاغ شد و فرصت محدودی برای جذب آن داشتیم، اما با بسیج همه ظرفیت‌های اداره کل و حمایت استاندار، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و تلاش حوزه‌های فنی و مالی، موفق شدیم ۱۰۰ درصد اعتبارات ملی و استانی را جذب کنیم و این اعتبارات اکنون در مرحله پرداخت قرار دارد.

وی بیان کرد: بخشی از پروژه‌هایی که امسال فعال شدند، طرح‌هایی بودند که چندین سال متوقف مانده بودندکه از جمله پروژه‌هایی در شهرستان طبس، فردوس، روستای افین و روستای گردشگری چنشت که به دلیل مشکلات اعتباری سال‌ها امکان ادامه فعالیت نداشتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به افزایش اعتبارات ملی این اداره کل گفت: برای نخستین بار در سال جاری میزان اعتبارات ملی ما به شکل چشمگیری افزایش یافت و حدود ۸۰ درصد بیشتر از اعتبارات استانی بود که این موضوع نیز نتیجه تلاش مجموعه همکاران و حمایت‌های انجام شده است.

پیگیری همزمان سه پرونده برای ثبت جهانی

برآبادی

با اشاره به برنامه‌های اداره کل برای ثبت جهانی آثار و ظرفیت‌های استان اظهار کرد: در سال جاری و سال آینده همزمان سه پرونده ثبت جهانی را دنبال می‌کنیم که شامل پرونده آسبادها، مسجد تاریخی قائم و پرونده روستاهای جهانی گردشگری است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم دست‌کم یک روستای استان در سهمیه ثبت جهانی امسال یا سال آینده قرار گیرد و این اتفاق برای خراسان جنوبی اهمیت زیادی دارد، چرا که تاکنون سابقه نداشته است که استان به صورت همزمان چند پرونده ثبت جهانی را دنبال کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به گستردگی پرونده آسبادها گفت: تعداد زیاد آسبادهای موجود در استان، یکی از چالش‌های این پرونده است و به همین دلیل مرمت و راه‌اندازی آسبادها را به صورت مستمر دنبال می‌کنیم.

وی از راه‌اندازی نخستین آسباد مرمت‌شده در دهستان خونیک شهرستان نهبندان خبر داد و بیان کرد: برای مرمت این آسبادها به مصالح و تجهیزات خاصی نیاز بود که برخی از آنها از استان‌های دیگر از جمله گلستان تأمین شد و در نهایت نخستین آسباد در منطقه خونیک نهبندان راه‌اندازی شد.

برآبادی افزود: در کنار مرمت آسبادها، مطالعات مردم‌شناسی و فنی نیز در حال انجام است که نتایج ارزشمندی به همراه داشته و نشان داده است آسبادها در گذشته تنها یک سازه فنی نبوده‌اند، بلکه در زندگی اجتماعی مردم نیز نقش مهمی داشته‌اند.

وی با اشاره به پیگیری پرونده ثبت جهانی مسجد تاریخی و روستاهای گردشگری گفت: در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان وزارت میراث فرهنگی و نمایندگان استان در تهران برگزار شده و نمایندگان شهرستان‌های نهبندان و بیرجند نیز برای پیشبرد این پرونده‌ها پیگیر هستند.

کاوش و مرمت قلعه نهبندان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین از ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی در قلعه نهبندان خبر داد و گفت: پس از سال‌ها، کاوش‌های باستان‌شناسی در این قلعه انجام شده و یافته‌های ارزشمندی به دست آمده است.

وی افزود: با حمایت نمایندگان استان، تلاش می‌کنیم پس از تکمیل مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناسی، بخش‌هایی را که از دل خاک بیرون آمده مرمت کنیم تا قلعه بندان برای بازدید عمومی آماده شود.

برآبادی افزود: در کنار مرمت آسبادها، مطالعات مردم‌شناسی و فنی نیز در حال انجام است که نتایج ارزشمندی به همراه داشته و نشان داده است آسبادها در گذشته تنها یک سازه فنی نبوده‌اند، بلکه در زندگی اجتماعی مردم نیز نقش مهمی داشته‌اند.

وی با اشاره به پیگیری پرونده ثبت جهانی مسجد تاریخی و روستاهای گردشگری گفت: در این زمینه جلسات متعددی با مسئولان وزارت میراث فرهنگی و نمایندگان استان در تهران برگزار شده و نمایندگان شهرستان‌های نهبندان و بیرجند نیز برای پیشبرد این پرونده‌ها پیگیر هستند.

۴۳ پروژه گردشگری نیمه‌تمام در استان

برآبادی در بخش دیگری از سخنان خود گردشگری را یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی خراسان جنوبی دانست و اظهار کرد: گردشگری پس از بخش‌های معدن و کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان داشته باشد.

وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری گفت: در حال حاضر ۴۳ پروژه شامل هتل، اقامتگاه، مهمان‌پذیر، بوم‌گردی و سایر تأسیسات گردشگری در استان وجود دارد که برخی از آنها حدود ۱۰ سال یا بیشتر از آغازشان می‌گذرد و به دلیل مشکلات تسهیلاتی یا مسائل مرتبط با سایر دستگاه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی افزود: تمرکز ما بر تکمیل این پروژه‌ها قرار گرفته و برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، بخشی از تأسیسات گردشگری نیمه‌تمام از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی بهره‌مند شدند.

وی گفت: بخشی از تسهیلات از محل اعتبارات استانی و تبصره‌های قانونی پرداخت شد و پروژه‌هایی که نیازمند منابع مالی بیشتری بودند نیز برای دریافت تسهیلات ملی معرفی شدند.

برآبادی بیان کرد: در دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر میراث فرهنگی، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ملی برای پروژه‌های گردشگری استان به تصویب رسید و همچنین بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای پروژه‌های گردشگری اختصاص یافت.

وی افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تسهیلات سفر ریاست جمهوری اکنون در بانک‌ها قرار دارد و بیش از نیمی از آنها در مرحله دریافت تسهیلات هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به رشد تسهیلات حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: میزان تسهیلات این حوزه از حدود ۶۷ میلیارد تومان به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد حدود ۳۰۰ درصدی است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز هدف‌گذاری ما افزایش این رقم به بیش از هزار میلیارد تومان است و در صورت تحقق، حجم تسهیلات سرمایه‌گذاری گردشگری به حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته گردشگری

برآبادی در پایان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری گفت: در این هفته ۱۳ پروژه گردشگری افتتاح می‌شود و ۱۸ پروژه زیرساختی نیز که با اعتبارات دولتی ایجاد شده‌اند، مورد بهره‌برداری یا معرفی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: برگزاری هشت کارگاه و تور آموزشی در شهرستان‌های مختلف، ۱۱ برنامه فرهنگی و رویدادمحور، رونمایی از پنج اپلیکیشن، وب‌سایت و تابلوهای راهنمای گردشگری و اجرای برنامه‌های ویژه در روستاها از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری در خراسان جنوبی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: همزمان با هفته گردشگری نمایشگاهی به مناسبت کنگره ۲۴۰۰ شهید استان نیز برگزار می‌شود که در آن آثار شهید ثانی‌پور، تنها شهید مرتبط با حوزه صنایع دستی استان، به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی افزود: آثار هنرمندان حوزه صنایع دستی و آثاری با محوریت ایران، پرچم ایران، شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نیز در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

برآبادی همچنین از برگزاری نمایشگاه «گوهرسنگ» و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی خبر داد و اظهار کرد: خراسان جنوبی در حوزه گوهرسنگ‌ها ظرفیت قابل توجهی دارد و این بخش یکی از زنجیره‌های ارزش مورد توجه استان است.