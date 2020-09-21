آمریکا به دنبال تقویت پایگاههای خود در یمن است/امارات «بز شیرده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: به ملت عزیزمان به مناسبت انقلاب ۲۱ سپتامبر و دستاوردهایی که در همه زمینه‌ها رقم خورد، تبریک می‌گوییم. انقلاب ۲۱ سپتامبر، نقطه‌ای است که ملت از گذشته تاریک خارج شد و به سوی آینده بر اساس اصول و ارزشهایی که ملت به آن تعلق دارند، حرکت کرد. بزرگترین هدف انقلاب ۲۱ سپتامبر آزادی و استقلال بود. بدون آزادی و استقلال ملت در حالت کرنش و بندگی و استعمار می‌ماند. ملتی که در برابر دشمنان ظالم سر تسلیم فرود آورد نمی‌تواند به سوی آزادی و کرامت برود.

ملت یمن مصادره آزادی و استقلالش را بر نمی تابد

الحوثی تاکید کرد: ملت یمن مصادره آزادی و استقلالش را بر نمی تابد.

وی افزود: آمریکاییها قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر به یمن با انگیزه‌های خصمانه و استعماری چشم دوختند. آنها به خاطر موقعیت راهبردی یمن و منابع و ثروت‌های خدادادی آن به آن چشم دوختند. آنها فهمیدند که ملت ما اگر آزاد باشد توانایی ایفای نقش مثبت و بزرگ در امت اسلامی را دارد.

دخالتهای گسترده سفیر آمریکا در امور یمن قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر

رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: آمریکایی‌ها پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به دخالتهای خود در یمن ادامه دادند تا جنگ داخلی ایجاد کنند و ملت آزاده ما را هدف قرار دهند. دخالت‌های آمریکا خطرناک بود و سفیر آمریکا در همه امور موسسات و وزارتخانه‌ها و دستگاه قضایی و نهادهای نظامی دخالت می‌کرد. این سفیر در موسسات امنیتی و سیاسی دخالت می‌کرد. سفیر آمریکا به روابط و هماهنگی با برخی بزرگان مناطق روی آورده بود. وی به جامعه مدنی توجه داشت تا از این روزنه نفوذ کند. روزنه‌ای نبود که سفیر آمریکا وارد آن نشود و در امور داخلی ما دخالت نکند.

وی افزود: سفیر آمریکا قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر در امور یمن در راستای خدمت به سیاست‌های استعماری آمریکا دخالت می‌کرد. مشاهده کردیم که چگونه اوضاع در یمن در بُعد اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و زیر ساختی بحرانی شد.

الحوثی تاکید کرد: رژیم سابق این را درک نمی‌کرد که ملت یمن توانایی پایداری درباره آمریکا و حفظ حریت و استقلال خود را دارد. آمریکاییها تمام توجه خود را به کار بسته بودند تا عوامل قدرت را از یمن بگیرند و در سیاست آموزشی دخالت خطرناکی کردند تا اصولی که ملت را در برابر دخالت خارجی یکپارچه می‌کرد، از بین ببرند. آمریکاییها و مزدوران آنها به دنبال تقویت عوامل دودستگی داخلی بودند و مشکلات نژادی و طایفه‌ای و مناطق بارز و برجسته شد.

رژیم قبلی سیاست‌های ویرانگری را دنبال می‌کرد

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: آمریکاییها و مزدوران آنها در راستای تقویت هر آنچه که زمینه سیطره مستقیم آمریکا را فراهم می‌کرد و عوامل قدرت را از ملت ما می‌گرفت، حرکت کردند. هدف آنها فروپاشی ملت ما و کیان آن بود تا حلقه وصلی که همبستگی ایجاد می‌کرد، وجود نداشته باشد. در دوره رژیم قبلی، منابع نفتی تاثیر مثبتی در حل مشکلات اقتصادی نداشت. این رژیم سیاست‌های اقتصادی ویرانگری را دنبال کرد و همه منابع کشور در حل مشکلات اقتصادی تاثیری نداشت.

وی گفت: تنگنای معیشتی امروز در نتیجه جنگ فراگیر علیه کشور ما و محاصره شدید و ممانعت از ورود فرآورده‌های نفتی و سیطره دشمن و مزدورانش بر ثروت‌های نفتی است. دولت صنعا در حال حاضر ثروت نفتی را ندارد و گذرگاه‌های زمینی و هوایی را هم ندارد و دشمن مانع از ورود فرآورده‌ها به بندر الحدیده می‌شود. ائتلاف دشمن فعالیت‌های بانک مرکزی را متوقف کرده است و علیه ارز ملی توطئه می‌کند و ارزش آن را در برابر دلار پایین می‌آورد و علاوه بر آن توطئه‌های زیادی علیه کشور وجود دارد.

الحوثی تاکید کرد: سفیر آمریکا در صنعا به طور رسمی مسئول اول در قیمومیت بر ملت ما بود. تفریط رژیم سابق تا به آنجا بود که تن به پایگاه‌های نظامی آمریکا در یمن داد و مارینز به صنعا آمد و در داخل صنعا حضور داشتند. امریکا تلاش کرد که پایگاه‌های نظامی در اطراف صنعا و دیگر مناطق احداث کند. سیاست‌های رژیم سابق در قبال موضوعات امت اسلامی و حوادث منطقه‌ای اشتباه و منحرف بود و در راستای مسیر که آمریکاییها مشخص می‌کردند، بود.

وی افزود: انحراف رژیم سابق به جایی رسید که هماهنگی محرمانه با اسرائیل به منظور برقراری روابط با آن داشت انحراف رژیم سابق به جایی رسید که هماهنگی محرمانه با اسرائیل به منظور برقراری روابط با آن داشت . روزهای آتی روند انحراف رژیم سابق و تلاش آن برای عادی سازی روابط با اسرائیل را آشکار خواهد ساخت. مسئولان صهیونیست به صنعا رسیدند و دیدارهایی با سران رژیم سابق برگزار کردند و توافقات و ترتیباتی برای تقویت روابط میان رژیم سابق و رژیم صهیونیستی وجود داشت.

رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: تحرک ملت ما در انقلاب ۲۱ سپتامبر محدود به طیف خاصی نبود بلکه همه آزادگان این کشور با مسئولیت و آگاهی انقلاب را رقم زدند. انقلاب ۲۱ سپتامبر برگرفته از آگاهی و احساس مسئولیت بود و تحت تاثیر تحریک خارجی نبود. این انقلاب حکیمانه و همراه با گام‌های قوی و موثر و نشانگر هویت ملت یمن بود. دشمنان گمان می‌کردند که ملت یمن طعمه آسانی است اما غافلگیر شدند و با ملتی مخالف کرنش و تسلیم روبرو شدند. آنها به ترساندن و سرکوب روی آوردند و ملت سیلی تاریخی به آنها هنگامی که خط قرمز یعنی خون ملت را زیر پا گذاشتند، زدند.

۲۱ سپتامبر یوم الله بود

وی گفت: ما به آنها درباره ریختن خون آزادگان یمن هشدار داده بودیم اما آنها هشدار ما را جدی نگرفتند و قدرت ملت ما که برگرفته از خداوند و هویت ایمانی آن بود را درک نکردند و به خونریزی روی آوردند و سیلی تاریخی خوردند. ۲۱ سپتامبر یوم الله بود. در این روز دشمنان وحشت زده شدند. در تاریخ معاصر یمن دستاوردی مشابه انقلاب ۲۱ سپتامبر سراغ نداریم و این انقلاب در کمین هر توطئه ای بود. ما دست شراکت به سوی همه در این کشور دراز کردیم و هنگامی که از توطئه علیه انقلاب ناامید شدند به سوی دشمن خارجی برای سیطره بر کشور و اشغال آن روی آوردند.

الحوثی اعلام کرد: از روز اول جنگ علیه یمن از اهمیت و ارزش دستاورد انقلاب ۲۱ سپتامبر آگاه بودیم و پایداری دو هزار روزه ملت ما در برابر متجاوزان را درک می‌کنیم. این حق ملت ماست که آزاد و مستقل بماند اما آمریکاییها نمی‌خواهند این را برای ملت ما بپذیرند. ما بخشی از امت اسلامی هستیم و با تحرکاتی که به منظور انزوای ملت‌ها و تک انداختن آنها جریان دارد مخالفیم و هدف از این تحرکات نابودی آرمان فلسطین است.

وی در ادامه به اشاره با توطئه‌های آمریکا و عوامل آن به ویژه امارات و عربستان، افزود: جنگ یمن این واقعیت را آشکار کرد که هدف دشمن سیطره بر یمن است. هنگامی که سعودی‌ها و اماراتی‌ها با تصمیم آمریکا برای سیطره بر سقطرا و المهره حرکت می‌کنند، تصویر برای همه روشن شد. آمریکا به دنبال تقویت پایگاه‌های خود در حضرموت و شروره و حضور در عدن است آمریکا به دنبال تقویت پایگاه‌های خود در حضرموت و شروره و حضور در عدن است و تلاش می‌کند که در چارچوب ائتلاف باشد تا هزینه رویارویی با ملت ما را نپردازد.

الحوثی گفت: آمریکا از زمان انقلاب ۲۱ سپتامبر و پس از آن درک کرد که ملت ما لقمه راحت الحلقومی نیست و رویارویی با ما برایش هزینه زیادی دارد. آمریکا برای رویارویی با ملت ما به ادوات کودن و احمقش و گاو شیرده خود روی آورد. آمریکاییها از امارات و عربستان می‌خواهند که هزینه اقتصادی جنگ را بپردازند و هزینه مالی هر پایگاهی را بدهند و هر گلوله و موشکی که به سوی ما شلیک می‌شود را بپردازند.

وی افزود: اگر عربستان گاو شیرده رژیم آمریکاست، امارات هم بز شیرده است. آمریکا می‌خواهد که رژیم‌های کودن سعودی و امارات هزینه کامل جنگ را بپردازند اما همه اقدامات آنها در راستای منافع آمریکا و خدمت به آمریکاییهاست.

تحرکات عادی سازی به نفع آمریکا و اسرائیل است

الحوثی تاکید کرد: اخیراً جشن ترامپ در اعلام عادی سازی روابط با دشمن را شاهد بودیم و قبل از آن گشودن حریم هوایی عربستان به روی هواپیماهای اسرائیلی را شاهد بودیم و این برای همه ملت‌ها واقعیت‌ها را به طور روشن آشکار کرد.

وی گفت: همه اقدامات رژیم‌های امارات و عربستان و آل خلیفه در بحرین و نظامیان در سودان و کسانی که حول محور آنها می‌چرخند در نهایت به نفع آمریکا و اسرائیل است. این در واقع علنی کردن رابطه قدیمی است زیرا برخی پروژه‌های میان آنها در زیر میز امکان نداشت. بازندگان کسانی هستند که به نفع آمریکا و اسرائیل کار می‌کنند و عاقبت آنها در دنیا و آخرت بد است.

الحوثی خطاب به ملت فلسطین هم بیان کرد که عاقبت مزدوران و خائنانی که همه برنامه‌های خود را با آمریکا و اسرائیل رقم زده اند، حتماً باخت است.

عادی سازی تحت نام سازش خنده دار است

وی اعلام کرد: کسانی که خود پرچمدار اسلام و عربیت و ستون فقرات فلسطین می‌دانستند امروز روابط رسوا و علنی با اسرائیل و آمریکا برقرار کرده اند. این خنده دار است که عادی سازی روابط تحت نام سازش انجام شود و گویا آل خلیفه در عملیات هجومی برای حمله به مراکز نظامی اسرائیلی و آزادی قدس بوده است. گویا رژیم امارات که با همه توان علیه امت اسلامی توطئه می‌کند در نبرد شدید با دشمن اسرائیلی بوده و ترامپ برای آرام کردن اوضاع میان آنها وارد شده است.

وی تاکید کرد: به گونه‌ای وانمود می‌شود که گویا امت اسلامی مشکل ساز و بحران آفرین است. رژیم سعودی هر شهروند سعودی با ساده‌ترین مخالفتی با گرایش سیاسی سعودی اعدام می‌کند. موضع ما در قبال ملت فلسطین ثابت است و بر اخوت اسلامی با امت اسلامی پایبندیم. وظیفه ما در امت اسلامی این است که همانند محور مقاومت در موضع و دیدگاه و گرایش ضد استکبار آمریکا و دشمن اسرائیل متحد باشیم. ما بر حق هستیم زیرا با متجاوزان و مستکبران و ظالمان مقابله می‌کنیم.

تسلیم فلسطین و قدس نامش صلح نیست

الحوثی گفت: تحویل زمین، حاکمیت و ثروت نامش صلح نیست بلکه تسلیم و سازش است. تسلیم فلسطین و قدس و پایمال کردن حق ملت فلسطین تسلیم شدن است نه صلح. ما مسلمان هستیم و دین ما اسلام و کتاب آسمانی ما بر صلح تاکید کرده و ما را سوی آن هدایت کرده است؛ اما نه صلح از سر سازش و تسلیم. صلحی واقعی است که آزادی، استقلال و کرامت ملت ما را محقق سازد. با صلح واقعی همه عوامل قدرت که کرامت و آزادی را حفظ کنیم، در اختیار می‌گیریم و بازدارندگی ایجاد می‌کنیم.

رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: نتانیاهو جنایتکار در مراسم کاخ سفید در برابر منافقان می‌گوید که قدرتی که اسرائیل محقق کرده است سبب کرنش این مزدوران در برابرش شده است. آیا کسانی که در کاخ سفید حاضر شدن می‌توانند بگویند که از موضع قدرت دشمن اسرائیلی مجبور به سازش شده است؟

وی آمریکا و رژیم صهیونیستی را عامل شر و استعمار و جنگ و جنایت دانست و سرمنشاء صلح را خداوند سبحان دانست و خاطرنشان کرد: ما می‌جنگیم تا برای خودمان صلح را محقق سازیم در برابر شروران می‌ایستیم تا شرشان را دفع کنیم و صلح را محقق کنیم. با تمام توان از خودمان و امت اسلامی حمایت می‌کنیم و برای امتمان صلح را به ارمغان می‌آوریم. پایداری ما در برابر محاصره در نتیجه فرهنگ آگاهی بخشی است که آزادی و کرامت و امنیت را محقق می‌سازد. بدون آزادی و استقلال آینده‌ای برای نسل‌های بعدی ما نیست.

الحوثی تاکید کرد: مشکلات ما اگر در خدمت امریکا باشیم بیشتر و شدیدتر خواهد بو مشکلات ما اگر در خدمت آمریکا باشیم بیشتر و شدیدتر خواهد بود د مانند دیگرانی که میلیاردها هزینه می‌کنند و به نفع آمریکا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلات ما به خاطر خواسته‌های برحق و مشروع و اهداف بزرگ و مقدس است و ما باید صبر پیشه سازیم و راه را ادامه بدهیم و از هر ابزاری که اراده ما را می شکند، تاثیر نپذیریم.

وی گفت: ما بر ثبات خود به عنوان ملت یمن تاکید داریم و موضع ما درباره موضوعات امت اسلامی و در راس آنها مساله فلسطین ثابت است. هر نوع عادی سازی روابط با اسرائیل را به منزله خروج از صف امت و رفتن در رکاب دشمنان و اشتباهی راهبردی از نظر سیاسی و باخت فاحش به نفع دشمنی می‌دانیم که هرکه در آغوشش می‌افتد را تحقیر می‌کند. عادی سازی روابط با اسرائیل را به مخل برای امنیت و عامل بی ثباتی کشورهای عربی و اسلامی می‌دانیم.

الحوثی بیان کرد: بر اصل اخوت اسلامی و مقابله با تلاش‌های تفرقه افکنانه میان مسلمان تاکید داریم. پیوندهای برادری و محبت و همکاری برای مقابله با استکبار آمریکا و حامیان منافع آن را ضروری می‌دانیم. با همه مسلمانانی که از ظلم و ستم در سراسر دنیا رنج می‌برند، ابراز همبستگی می‌کنیم. برتداوم انقلاب آزادی بخش برای تحقق اهداف مشروع در آزادی کامل کشور و استقلال کامل آن تاکید داریم. بر ادامه مقابله با جنگ ناجوانمردانه ای که هدف از آن سیطره بر کشور و ملت است، تاکید می‌کنیم. رویارویی مسئولیت انسانی و ایمانی و ملی همه در این کشور است.

وی در پایان گفت: از مقصران و صاحبان اولویت‌های حاشیه‌ای توصیه می‌کنم که در موضع گیری های خود تجدید نظر کنند و تقوی و اخلاق را پیشه سازند. خائنان در محاسبات خود تجدید نظر کنند زیرا اقدامات آنها به نفع متجاوزان خارجی برای اشغال کشور و سیطره بر ملت آن است. خائنان و فریب خوردگان لکه ننگی برای نسل‌های بعد خواهند ماند همانطور که کسانی که با استعمار انگلیس و دیگران همکاری کردند، لکه ننگ بر پیشانی آنها ماند.