جهانگیری درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی درگذشت نصرت همت مادر سردار پرافتخار و نامدار اسلام شهید ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول الله (ص) را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار حاجیه خانم نصرت همت مادر گرامی سردار پرافتخار و نامدار اسلام شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول الله (ص) موجب تأسف و تأثر گردید.

مصیبت فقدان این مادر صبور و مقاوم که سرداری بزرگ را در دامان پرمهرش پروراند و تقدیم اسلام و انقلاب نمود، به خانواده و فرزندان محترم ایشان و سایر بستگان عزادار صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه الهی و هم نشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

