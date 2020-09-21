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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۷:۱۱

در پیامی؛

جهانگیری درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی درگذشت نصرت همت مادر سردار پرافتخار و نامدار اسلام شهید ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول الله (ص) را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی درگذشت نصرت همت مادر سردار پرافتخار و نامدار اسلام شهید ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول الله (ص) را تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار حاجیه خانم نصرت همت مادر گرامی سردار پرافتخار و نامدار اسلام شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر محمد رسول الله (ص) موجب تأسف و تأثر گردید.

مصیبت فقدان این مادر صبور و مقاوم که سرداری بزرگ را در دامان پرمهرش پروراند و تقدیم اسلام و انقلاب نمود، به خانواده و فرزندان محترم ایشان و سایر بستگان عزادار صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران واسعه الهی و هم نشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 

کد مطلب 5029570

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