 ۶۷ بیمار مبتلا به هپاتیت B و C در کاشان شناسایی شد

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع بیماران شناسایی‌شده در منطقه کاشان و آران‌وبیدگل از ابتدای سال جاری، ۳۰ نفر به هپاتیت B و ۳۷ نفر به هپاتیت C مبتلا هستند که تمامی بیماران مبتلا به هپاتیت C از خدمات ارزشمند درمان ضدویروسی به‌صورت کاملاً رایگان بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به تقارن زمانی یکم تا هشتم آبان‌ماه با هفته اطلاع‌رسانی هپاتیت افزود: هپاتیت‌های ویروسی، به‌ویژه انواع B و C، از جمله بیماری‌های خاموشی هستند که ممکن است سال‌ها بدون علامت بالینی در بدن فرد باقی بمانند و در صورت تأخیر در تشخیص و درمان، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بافت کبد وارد کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه هپاتیت C برخلاف نوع B واکسن پیشگیرانه ندارد، اما در مقابل دارای درمان قطعی است، تصریح کرد: استفاده از سرنگ و وسایل تزریق مشترک یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه‌های انتقال این بیماری به شمار می‌رود؛ لذا رعایت اصول پیشگیری، افزایش آگاهی عمومی و شناسایی به‌موقع مبتلایان نقش کلیدی در کنترل و مهار زنجیره انتقال این ویروس ایفا می‌کند.

دلاوری با تأکید بر تداوم و استمرار برنامه‌های جامع مراقبتی، غربالگری و درمانی در راستای حذف هپاتیت‌های ویروسی خاطرنشان کرد: از تمامی افرادی که به انحای مختلف دارای عوامل خطر ابتلا به این بیماری هستند، درخواست می‌شود جهت دریافت مشاوره‌های تخصصی و خدمات تشخیصی و درمانی به پایگاه‌های سلامت محل سکونت خود مراجعه نمایند.