به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت تجارت چین قوانین فهرست شرکت‌های غیرقابل اعتماد خود را اعلام کرد. این فهرست که در پاسخ به بالا گرفتن تنش‌ها با آمریکا ایجاد شده است، شرکت‌ها و افراد خارجی‌ای را که امنیت و حاکمیت چین را به مخاطره می‌اندازند، هدف قرار خواهد داد.

پس از اینکه دولت ترامپ تعرفه‌هایی اضافی بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد و محدودیت‌هایی برای غول تکنولوژی چین، هوآوی، وضع کرد، چین هم خواهان ایجاد لیستی به منظور مجازات شرکت‌های خارجی‌ای شد که منافع چین را به خطر انداخته‌اند.

آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود فعالیت وی‌چت و تیک‌تاک چینی در فروشگاه‌های آمریکا را ممنوع خواهد کرد. این اقدام برای جلوگیری از دانلود پلت‌فرم‌های چینی توسط آمریکایی‌ها انجام شد که گفته می‌شود امنیت ملی آمریکا را به مخاطره انداخته است.

حالا فهرست چین شرکت‌های خارجی‌ای که تراکنش‌های معمول بازار چین را رعایت نمی‌کنند یا در معاملات شرکت‌های چینی اختلال ایجاد می‌کنند و یا اقداماتی ناعادلانه در برابر شرکت‌های چینی انجام می‌دهند هدف قرار خواهد داد.

وزارت تجارت چین اعلام کرد این فهرست برای حفظ نظم تجارت آزاد بین‌الملل مفید خواهد بود.