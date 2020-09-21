محمدرضا صا ئینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی از زنجانی‌ها کرونا را به شوخی گرفتند، گفت: کرونا در استان جولان می‌دهد ولی با این وجود برخی شهروندان به این امر تفاوت هستند.

وی وضعیت این استان در خصوص بیماری کرونا را قرمز اعلام کرد و یاد آور شد: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان پایین آمده و اگر این امر تداوم داشته باشد طی دو هفته آینده شاهد افزایش بیماری کرونا در استان خواهیم بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: زدن ماسک در مناطق حاشیه نشین استان زنجان بسیار پایین آمده است.

صائینی از راه اندازی آزمایشگاه فوق پیشرفته کرونا در استان زنجان خبر داد و تاکید کرد: هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با مساعدت استاندار زنجان برای راه اندازی این آزمایشگاه اختصاص یافته است.

وی ابراز داشت: از ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی استان در ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی این آزمایشگاه راه اندازی می‌شود و زنجان هم جزو یکی از این دانشگاه‌ها است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: این آزمایشگاه استان‌های قزوین، البرز، قم و مرکزی را پوسش خواهد داد.

صائینی تصریح کرد: راه اندازی این آزمایشگاه در تشخیص درست و سریع بیماری کرونا بسیار موثر است.