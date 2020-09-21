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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱:۲۹

معاون علوم پزشکی استان زنجان خبر داد:

راه اندازی آزمایشگاه فوق پیشرفته کرونا در استان زنجان

راه اندازی آزمایشگاه فوق پیشرفته کرونا در استان زنجان

زنجان-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان،از راه اندازی آزمایشگاه فوق پیشرفته کرونا در استان زنجان خبر داد.

محمدرضا صا ئینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برخی از زنجانی‌ها کرونا را به شوخی گرفتند، گفت: کرونا در استان جولان می‌دهد ولی با این وجود برخی شهروندان به این امر تفاوت هستند.

وی وضعیت این استان در خصوص بیماری کرونا را قرمز اعلام کرد و یاد آور شد: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان پایین آمده و اگر این امر تداوم داشته باشد طی دو هفته آینده شاهد افزایش بیماری کرونا در استان خواهیم بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: زدن ماسک در مناطق حاشیه نشین استان زنجان بسیار پایین آمده است.

صائینی از راه اندازی آزمایشگاه فوق پیشرفته کرونا در استان زنجان خبر داد و تاکید کرد: هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با مساعدت استاندار زنجان برای راه اندازی این آزمایشگاه اختصاص یافته است.

وی ابراز داشت: از ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی استان در ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی این آزمایشگاه راه اندازی می‌شود و زنجان هم جزو یکی از این دانشگاه‌ها است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، افزود: این آزمایشگاه استان‌های قزوین، البرز، قم و مرکزی را پوسش خواهد داد.

صائینی تصریح کرد: راه اندازی این آزمایشگاه در تشخیص درست و سریع بیماری کرونا بسیار موثر است.

کد مطلب 5029718

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      1 0
      پاسخ
      سازمان بهداشت جهانی باید کمک کند همه کشورها مشترکا دارویی مؤثرتر از آن چیزی که امروز در دنیا است برای درمان کرونا کشف کنند که در منزل قابل استفاده باشد تا تحولی بزرگ در کنترل جهانی ویروس ایجاد شود

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