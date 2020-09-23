  1. سلامت
۲ مهر ۱۳۹۹، ۶:۱۴

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا؛

کادر درمان خسته اند/ مردم به پروتکل های بهداشتی پایبند باشند

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا، با عنوان این مطلب که کادر درمان خسته شده اند، خواستار همکاری هموطنان در رعایت پروتکل های بهداشتی تا زمان ساخت واکسن و داروی کووید ۱۹ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، با اشاره به اینکه اگر ایثارگری کادر درمانی و بهداشتی نبود با بیشترین میزان مرگ و میر در کشور مواجه بودیم، گفت: همواره باید یادمان باشد که ظرفیت تیم‌های درمانی محدود بوده و خستگی و ضعف ناشی از کار بر این عزیزان مستولی شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر رزیدنت‌ها و همکاران ما به کووید ۱۹ مبتلا شده و ۱۶۴ نفر از پزشکان و پرستاران فوت شده اند، تصریح کرد: باید هر یک از ما به عنوان مروج سلامت در خانواده و اجتماع عمل کرده و تا رسیدن واکسن و درمان مؤثر مردم را به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تشویق کنیم تا به کرونا مبتلا نشوند.

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا ضمن تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از رفتارهای پرخطر مانند مسافرت‌های غیرضروری و ماسک نزدن، خاطرنشان کرد: با رعایت شیوه نامه‌ها می‌توانیم زنجیره انتقال ویروس را متوقف کنیم تا کادر درمان بیش از این خسته نشوند.

مردانی یادآور شد: هر بیماری که به مراکز درمانی مراجعه می‌کند مانند یکی از اعضای خانواده به آنها نگریسته می‌شود و کادر درمان با از خودگذشتگی به ارائه خدمات مشغولند.

حبیب احسنی پور

    نظرات

    • کارمند IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام دورکاری اجرا کنند و افرادیکه رعایت نمی کنند را جریمه کنند و همچون واکسن فلج اطفال و یا سرشماری نفوس و مسکن یکایک مردم را معاینه و غربالگری حضوری کنند . افراد مبتلا بدون ماسک هم دیده میشن تو شهر
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بابا جان چرا هی شل کن سفت کن درمیارید خودتون برنامه ریزیاتون مسخره ست توقع دارید ملت هم رعایت کنن ، همه برنامه هاتون با هم تضاد داره ، یکی میگه باید همه سرکاربرن متخصصین میگن دور کاری وچرخشی باید باش

