کادر درمان خسته اند/ مردم به پروتکل های بهداشتی پایبند باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، با اشاره به اینکه اگر ایثارگری کادر درمانی و بهداشتی نبود با بیشترین میزان مرگ و میر در کشور مواجه بودیم، گفت: همواره باید یادمان باشد که ظرفیت تیم‌های درمانی محدود بوده و خستگی و ضعف ناشی از کار بر این عزیزان مستولی شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر رزیدنت‌ها و همکاران ما به کووید ۱۹ مبتلا شده و ۱۶۴ نفر از پزشکان و پرستاران فوت شده اند، تصریح کرد: باید هر یک از ما به عنوان مروج سلامت در خانواده و اجتماع عمل کرده و تا رسیدن واکسن و درمان مؤثر مردم را به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تشویق کنیم تا به کرونا مبتلا نشوند.

عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا ضمن تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از رفتارهای پرخطر مانند مسافرت‌های غیرضروری و ماسک نزدن، خاطرنشان کرد: با رعایت شیوه نامه‌ها می‌توانیم زنجیره انتقال ویروس را متوقف کنیم تا کادر درمان بیش از این خسته نشوند.

مردانی یادآور شد: هر بیماری که به مراکز درمانی مراجعه می‌کند مانند یکی از اعضای خانواده به آنها نگریسته می‌شود و کادر درمان با از خودگذشتگی به ارائه خدمات مشغولند.