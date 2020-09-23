تاکید عراق بر عدم پذیرش زائران است/ برخورد قاطع با شایعه پراکنان

سردار محمد شرفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جلساتی که با محوریت اربعین برگزار می‌شد تا به امروز سیاست ناجا بر این بود که ۳ مصلحت کشور را لحاظ کنیم. نخستین مصلحت، بحث سلامت مردم بود، مصلحت دوم بحث مسائل فرهنگی و مصلحت آخر بحث مسائل امنیتی و سیاسی دو کشور ایران و عراق بوده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بیان کرد: تمامی این موارد و موضوعات مربوط به برگزاری و یا عدم برگزاری مراسم اربعین پیش بینی شده و ما به عنوان نیروی انتظامی از خیلی قبل تر به فکر اربعین و موارد گفته شده بودیم.

ناجا با سه فرضیه برای اربعین آماده شده بود

سردار شرفی گفت: ناجا در سه وضعیت آمادگی خود را برای مراسم اربعین اعلام کرده بود، وضعیت اول مثل سال‌های قبل یک وضعیت عادی بود و ما صد در صد آمادگی لازم برای برگزاری مراسم اربعین را داشتیم و طرح‌های خود را هم در این راستا به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم.

وی ادامه داد: فرضیه دوم بحث اعزام محدود یا کاروانی برخی از افراد مانند موکب داران بود که برای این موضوع هم پیش بینی‌های لازم را کرده بودیم. فرضیه سوم بحث ممنوعیت در اعزام بود که الان ایران و عراق تصمیم بر عدم برگزاری مراسم به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و سلامت مردم گرفته‌اند.

سردار شرفی گفت: پیش بینی ما این بود که دو اتفاق خواهد افتاد، اتفاق اول این بود که شاید عاشقان و دلدادگان اباعبدالله بخواهند به صورت خودجوش کاری را انجام دهند و مطالبه کنند که در مرزها گشایشی انجام شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: پیش بینی دوم هم اقدام به برگزاری برخی مراسم‌های سنتی در شهرهای مرزی بود. این افراد (مرزنشینان) در این ایام یک مراسم راهپیمایی دارند و آن را از قدیم برگزار می‌کردند که امسال تصمیم بر برگزاری این مراسم هم گرفته شده است، نظر ما در مورد این موضوع هم این بود که ممنوعیت ما موجب نشود تا خسارت مالی و جانی برای برخی افراد داشته باشد.

عراق رسماً و قاطعانه اعلام کرده است که پذیرای زائران نیست

وی ادامه داد: کشور عراق تا به امروز رسمی و قاطع اعلام کرده است که پذیرای زائر نیست و حتی آرایش نظامی آنها هم در مرزها مبنی بر ممانعت جدی بر این موضوع است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم که زائران می‌خواهند به هر طریقی که شده است از مرز عبور کنند و این رفتار شاید مشکلاتی هم ایجاد کند، بر فرض که این اتفاق رخ داد و زائران از مرز عبور کردند، در عراق می‌خواهند چه کنند؟ آنجا حتماً با مشکل رو به رو می‌شوند چرا که عراقی‌ها با زائران غیر عراقی برخورد می‌کنند و می‌دانند آنها غیرقانونی وارد کشورشان شده‌اند. ما بایستی به فکر مردم و زائران کشورمان باشیم و نمی‌توانیم در این موارد سهل انگاری کنیم.

کنترل لایه‌ای و جمعیتی قبل از شهرهای مرزی

سردار شرفی گفت: اینکه برخی می‌گویند از عقب تر از شهرهای مرزی جلوگیری برای رفت و آمدها داشته باشید تا در شهرهای مرزی درگیری به وجود نیاید تا حدودی حرف درستی است و ما در تدابیر کنترلی، کنترل لایه به لایه و جمعیتی را داریم که در هر کدام از شهرستان‌ها از ابتدای شهر تا پایانه مرزی کنترل‌ها را انجام دهیم. اما برخی از مواقع مردم به شایعات توجه می‌کنند و به سمت مرزها حرکت می‌کنند.

برخورد قاطع و سخت با شایعه‌پراکنان

سردار شرفی با اشاره به شایعه‌پراکنان در مورد برگزاری مراسم اربعین گفت: پلیس این افراد را رصد می‌کند و برخوردهای قاطع و سخت با آنها دارد و تا به الان هم با چند نفر برخورد کرده است. این را قاطعانه می‌گویم که تا این لحظه کشور عراق پذیرای هیچ زائر خارجی نیست و ما از عاشقان اباعبدالله عاجزانه در خواست می‌کنیم به خاطر اینکه علاقه و اصرار آنها برای رفتن به کشور عراق موجب درگیری و تنش بین دو کشور نشود حتماً به اظهار نظر مسئولان احترام بگذارند و بر تصمیمی که گرفته شده است تمکین کنند.

پلیس تمام قد کنار مردم است

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در پایان گفت: اگر به هر دلیلی و با هر شرایطی راه باز شود و امکان حضور زائران در کشور عراق فراهم شود نیروی انتظامی به عنوان خادم تمام تلاش خودش را می‌کنند تا شرایط خروج را برای تمامی مردم فراهم کند اما تا به الان تصمیم بر برگزاری این مراسم در کشور عراق بدون حضور زائران کشورهای دیگر گرفته شده است.