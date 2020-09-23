اینترنت پر سرعت به قلب زیلایی رسید/ شبکه شاد رویایی دست یافتنی

به گزارش خبرنگار مهر، دو ایستگاه ارتباطی در زیلایی فعال شده تا چندین روستای منطقه زیلایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

طی روزهای گذشته، با راه اندازی دو ایستگاه ارتباطی موشمی زیلایی و خونگاه، دو هزار و ۶۳۸ نفر از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستاهای بنه درازموشمی، قلعه بنی موشمی، گودتلخدان زیلائی، موشمی سفلی، آب سپا، خونگاه و دشت رز روستاهایی هستند که با راه اندازی این دو ایستگاه به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

جواد غلام پور با اشاره به تلاش بی وقفه مجموعه ارتباطات برای اتصال همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پر سرعت، افزود: در طرح اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات ۷۴ روستای استان در یک سال اخیر به شبکه ملی اطلاعات متصل و ۱۱ هزار و ۵۳۸ نفر از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.

وی افزود: پنج ایستگاه دیگر نیز با پیشرفت ۵۰ درصد در حال احداث بوده و ۱۰ ایستگاه در مرحله بازدید و جانمایی هستند که ظرف سه ماه به بهره برداری می رسند.

غلام پور خاطرنشان کرد: هزینه‌های اجرای این طرح از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با تکمیل دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در مناطقی مانند سادات چاهن زیلایی، چراغ اینترنت پر سرعت در منطقه سبز شده و محرومیت‌ها، فرزندان این منطقه را از شاد بی نصیب نمی‌گذارد و شاد به عنوان رویایی دست نیافتنی نخواهد ماند.