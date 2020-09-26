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۵ مهر ۱۳۹۹، ۸:۴۴

ضمن تأکید بر ادامه عملیات ضد اشغالگری؛

اکرم الکعبی: داد و فریاد آمریکا ناشی از پیروزی مقاومت است

اکرم الکعبی: داد و فریاد آمریکا ناشی از پیروزی مقاومت است

دبیرکل جنبش مقاومت «نجباء» عراق با تأکید بر اینکه داد و فریاد دشمنان ناشی از پیروزی مقاومت است، تهدیدهای اخیر وزیر خارجه آمریکا را به دست ‌و پا زدن فردی در حال خفگی تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نجباء، «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل این جنبش مقاومت اسلامی، تهدیدهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا را به دست و پا زدن کسی که در حال خفگی است، تشبیه کرد.

بر اساس این گزارش، الکعبی اعلام کرد: این تهدیدهای بی‌فایده، حاکی از ثمربخش بودن تلاش‌های مقاومت برای آزادسازی و بازیابی حاکمیت عراق از چنگال آمریکایی‌ها است.

وی ضمن تبریک گفتن دستاوردهای مردان مقاومت و تشویق آن‌ها به تداوم اقداماتشان، خاطرنشان کرد: تهدیدهای دشمن هراسی در دل مجاهدان ایجاد نمی‌کند. ما از زمانی که پا در این مسیر گذاشتیم، آرزومند دستیابی به یکی از دو نیکی بودیم؛ پیروزی یا شهادت.

الکعبی در پایان تأکید کرد که گروه‌های عراقی باید از آمریکا بخواهند که در راستای مصوبه پارلمان و اراده ملت، نیروهای اشغالگر خود را به‌طور کامل از این کشور خارج کند.

کد مطلب 5032716

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