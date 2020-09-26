اکرم الکعبی: داد و فریاد آمریکا ناشی از پیروزی مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی نجباء، «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل این جنبش مقاومت اسلامی، تهدیدهای اخیر وزیر امور خارجه آمریکا را به دست و پا زدن کسی که در حال خفگی است، تشبیه کرد.

بر اساس این گزارش، الکعبی اعلام کرد: این تهدیدهای بی‌فایده، حاکی از ثمربخش بودن تلاش‌های مقاومت برای آزادسازی و بازیابی حاکمیت عراق از چنگال آمریکایی‌ها است.

وی ضمن تبریک گفتن دستاوردهای مردان مقاومت و تشویق آن‌ها به تداوم اقداماتشان، خاطرنشان کرد: تهدیدهای دشمن هراسی در دل مجاهدان ایجاد نمی‌کند. ما از زمانی که پا در این مسیر گذاشتیم، آرزومند دستیابی به یکی از دو نیکی بودیم؛ پیروزی یا شهادت.

الکعبی در پایان تأکید کرد که گروه‌های عراقی باید از آمریکا بخواهند که در راستای مصوبه پارلمان و اراده ملت، نیروهای اشغالگر خود را به‌طور کامل از این کشور خارج کند.