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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

دو بازیکن خارجی در ترکیب تیم بسکتبال شیمیدر قرار گرفتند

دو بازیکن خارجی در ترکیب تیم بسکتبال شیمیدر قرار گرفتند

باشگاه شیمیدر با دو بازیکن خارجی برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال به توافق رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شیمیدر، باشگاه شیمیدر پس از جذب  بازیکنان داخلی  برای حضوری پرقدرت در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با دو بازیکن خارجی نیز به توافق رسید. 

«کلوین آمایو» گارد راس کانادایی با قامت ۱۹۳ سانتی متر و «ایلوی وارگاس» سانتر  ۲۱۲ سانتی متری و اهل دومنیکن، دو بازیکن جدیدی هستند که در صورت دریافت روادید ورود به ایران و گذراندن تست پزشکی به تیم شیمیدر ملحق خواهند شد.

کلوین آمایو سابقه بازی در لیگ های NCAA آمریکا، گرجستان و ایران را به همراه دارد، همچنین ایلوی وارگاس عضو تیم‌ ملی دومنیکن، سابقه بازی در دو جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، حضور در لیگ های NCAA و لیگ کشورهای اسپانیا ، یونان، فرانسه، آرژانتین و برزیل را در کارنامه دارد.

کد مطلب 5032851

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